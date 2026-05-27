Jhow Benavidez da la peor noticia a Jeaustin Campos y Real España no puede creer el club por el que firmaría

"La Máquina" de Real España tendrá una sensible baja de cara a la próxima temporada y el jugador tomaría un destino inesperado en la Liga Nacional.

El fracaso de Real España en el Clausura 2026 tendrá consecuencias y desde San Pedro Sula surgen los primeros rumores sobre los futbolistas que no continuarán en el equipo que dirige Jeaustin Campos.

Entre los nombres aparece el de uno de los pesos pesados del club aurinegro, cuya salida ha venido siendo pedida por la afición. Se trata del mediocampista Jhow Benavídez, según información del programa Panorama Deportivo.

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El reporte señala que el mediocampista tiene todo arreglado para salir de “La Máquina” y su futuro estaría cerca de concretarse en el club de la misma ciudad: Marathón, que sumaría al jugador de cara a la próxima temporada en la que también competirán en la Copa Centroamericana de Concacaf.

La probable salida de Jhow Benavídez sería de gran impacto en el cuadro sampedrano que sufriría, sobre todo, bajas en el mediocampo, zona en la que también perdería a Jack Jean Baptiste que regresaría a Olimpia.

El 10 de Real España estaría cerca de dejar al club tras 13 años. Foto: Facebook.

La información de la citada fuente también indica que serían al menos dos las bajas y una alta, ya que Campos tiene plena confianza en el plantel y la dinámica que ha logrado alcanzar.

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De concretarse la salida, Benavídez pondría fin a su etapa de 13 años con el equipo sampedrano con el que debutó en 2013 en el empate 2-2 contra el Atlético Choloma.