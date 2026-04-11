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“Me asusté”: Jeaustin Campos rompe el silencio y revela la verdad detrás de su decisión de quedarse en Real España

El entrenador tico no se guardó nada y reiteró su firme postura contra el arbitraje hondureño que según él, los ha atacado constantemente.

José Rodas

Por José Rodas

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Jeaustin Campos anunció que continuará como DT de Real España apenas horas después de haber presentado su renuncia. Foto: X Real España.
Jeaustin Campos anunció que continuará como DT de Real España apenas horas después de haber presentado su renuncia. Foto: X Real España.

Luego de llegar a un acuerdo con la directiva de Real España y anunciar que conitnuará dirigiendo al club hondureño, Jeaustin Campos rompió el silencio en conferencia de prensa para reiterar su solicitud de jugar una competencia justa.

El entrenador tico también reflexionó sobre la impulsiva decisión de renunciar tras la derrota ante Choloma y confesó que también lo había hecho pensando en su salud.

Campos reveló que abandonó el terreno de juego tras sufrir una “crisis gastro intestinal” que a día de hoy sigue sufriendo, según contó.

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Sobre su continuidad en Real España, Jeaustin Campos aseguró que se da tras una larga plática con la alta dirigencia del club, misma que se comprometió a defender el equipo desde el escritorio en escenarios polémicos.

Las palabras de Jeaustin Campos

Sobre el arbitraje

“Hay situaciones comprometedoras, es una frustración enorme, los que estamos en la batalla sufrimos las consecuencias, da rabia, impotencia. Nuestros jugadores dentro del campo lo perciben. Hemos recibido ataques frecuentes, no sé si son voluntarios o involuntarios, no es primera vez y la liga es muy linda, me gusta la competencia, el FVS debe ayudar. Pero no debemos normalizar las cosas que están pasando, hoy es Real España, mañana es otro equipo (…) que no se manche la competencia”.

No piden “ayudas”

“No nos importa, ni estamos pidiendo que nos favorezcan, cosa que no ha pasado, pero nosotros competitivamente dentro del campo con el fair play de la mano, una competencia justa, contra Olancho fue el único partido oficial que hemos perdido para mí, así como perdimos ese juego, hasta da gusto perder, por nuestros errores”.

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Sobre su renuncia

“Las palabras del presidente Elías Burbara me calaron. Cuando hablé de la dignidad, hablé de la salud, salí antes del juego porque sufrí una crisis gastrointestinal que todavía estoy padeciendo. Valoré tomar esa decisión (de renunciar) porque si hay algo que es digno del ser humano es la salud, no quiero ponerla en peligro. El fútbol es un deporte y no vale la pena, dentro de todo, fue por eso mi decisión, pero las palabras me satisfacen mucho”.

Cómo lo convencieron

“Ayer conversé y le dije al presidente que renunciaba y le dije que tenía que pasar algo para que eso cambiara. El jueves me asusté un poco por mi salud, no me sentía bien, es un tema que innecesariamente te podes enfermar y por cuestiones de fútbol. Lo pensé bien y yo quisiera jugar por una competencia justa y al final, entre otras muchas cosas por el equipo que ha evolucionado muchísimo”.

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Hay que revisar la competencia

“Tiene que revisarse bien quién está al mando de la competencia porque no es justo para nosotros, para los jugadores, los cuerpos técnicos de todos los equipos. No creo que la liga se merezca esto que estamos viviendo”.

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