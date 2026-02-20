Saprissa vs. Alajuelense: a qué hora juegan y cómo ver el clásico por la Fecha 8 del Clausura 2026

Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense vuelven a verse las caras después de la definición del Torneo Apertura 2025. El primer Clásico Nacional del Clausura 2026 se jugará este sábado 21 de febrero en La Cueva, con un condimento especial: Hernán Medford y Óscar “Machillo” Ramírez se enfrentan por primera vez como entrenadores, en un duelo que puede mover la zona alta y, de paso, marcar tendencia en la carrera por meterse a semifinales.

En la previa, el contexto es claro: los Morados llegan en alza con Medford en el banquillo y, aun con mucho torneo por delante, un triunfo en Tibás los afianzaría en el top 4 y les permitiría abrir distancia con una Liga que hoy aparece justo detrás, necesitada de un golpe anímico.

Cuándo juegan Saprissa vs. Alajuelense

Partido: Deportivo Saprissa vs. Liga Deportiva Alajuelense

Deportivo Saprissa vs. Liga Deportiva Alajuelense Torneo: Clausura 2026, Jornada 8

Clausura 2026, Jornada 8 Fecha: Sábado 21 de febrero de 2026

Sábado 21 de febrero de 2026 Hora: 8:00 p. m. (Costa Rica)

8:00 p. m. (Costa Rica) Estadio: Ricardo Saprissa Aymá (Tibás)

Cómo ver EN VIVO el clásico entre morados y manudos

En Costa Rica, el clásico entre Saprissa y Alajuelense por la Fecha 8 del Clausura 2026 se podrá ver EN VIVO por FUTV.

Cómo llega el equipo de Hernán Medford

Saprissa arriba con el envión que pedía su gente: cuatro triunfos seguidos (dos por Torneo de Copa y dos por Liga), una racha que coincide con el inicio del ciclo Medford y que le devolvió confianza y resultados.

En la tabla, los Morados están 4° y este partido tiene impacto directo porque la Liga aparece 5°, ambos en plena pelea por puestos de clasificación.

Cómo llega el conjunto de Machillo Ramírez

Para Alajuelense, el clásico aparece como un partido bisagra: en el mismo período en el que Saprissa levantó vuelo, la Liga acumuló tres derrotas y un empate que incluyeron la eliminación del Torneo de Copa, por lo que un resultado grande en Tibás puede cambiar el ánimo y el rumbo inmediato.

En lo numérico, los actual campeón nacional aparecen 5° en la tabla tras siete fechas, con 9 puntos, mientras que Saprissa es 4° con 12.

Quién es el árbitro de Saprissa vs. Alajuelense

Keylor Herrera es el árbitro central designado para dirigir el clásico entre Saprissa y Alajuelense, mientras que a cargo del VAR estará Benjamín Pineda.

Así está el historial entre Saprissa y Alajuelense

El Clásico Nacional es el partido que atraviesa generaciones en Costa Rica y, en el balance histórico, Saprissa lleva una clara ventaja con 140 triunfos contra 111 victorias de Alajuelense y 112 empates.