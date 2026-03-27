Saprissa lo hace oficial: Hernán Medford se asegura a una figura que ya salió tricampeón con el club

Deportivo Saprissa mueve fichas en pleno cierre del Clausura 2026 y lo hace con una noticia que la afición esperaba: la continuidad de uno de sus jugadores más regulares. En medio de la lucha por el título y con el equipo consolidando una base bajo el mando de Hernán Medford, esta noticia le trae mayor tranquilidad.

¿Cuál es el futbolista al que Saprissa le renovó?

El club morado oficializó la renovación de Jorkaeff Azofeifa, una pieza que pasó de ser alternativa a convertirse en titular indiscutido. El anuncio confirma que el lateral izquierdo seguirá ligado a la institución por los próximos dos años, es decir, cuatro torneos cortos.

Una decisión que no solo responde a su rendimiento reciente, sino también a la proyección que el club ve en él dentro de un proceso que busca estabilidad y continuidad en puestos clave. En un plantel donde la competencia es alta, Azofeifa logró ganarse su espacio con constancia.

La llegada de Hernán Medford fue determinante en su crecimiento. Con el técnico al mando, el defensor encontró regularidad en la alineación y respondió con actuaciones sólidas que lo posicionaron como una de las opciones más confiables en su sector. Ese rendimiento no pasó desapercibido y terminó abriéndole las puertas de la Selección Nacional, un salto que confirma su evolución en el último año.

Jorkaeff Azofeifa renovó por dos años con Saprissa.

Desde el club también destacaron el recorrido personal del futbolista, marcado por desafíos fuera de la cancha que logró superar. “Originario de Matina, Limón, enfrentó importantes desafíos personales, los cuales logró superar con el respaldo de su familia, encontrando en el fútbol un camino de crecimiento y superación”, comunicó Saprissa, poniendo en valor el aspecto humano detrás del rendimiento deportivo.

Publicidad

Publicidad

El camino de Azofeifa en el fútbol costarricense comenzó en Limón, continuó en Guadalupe FC y tuvo su punto de inflexión con su llegada a Saprissa en julio de 2023. Desde entonces, acumuló 67 partidos oficiales con la camiseta morada y fue parte de la obtención de dos títulos nacionales, consolidándose como un jugador importante dentro de la estructura del equipo.

ver también Pedro Troglio aclaró cuántas veces lo llamó Saprissa para ser su DT: ni en Olimpia lo sabían

Con esta renovación, Saprissa no solo asegura a un titular en una posición clave, sino que también envía un mensaje claro en medio de la definición del Clausura 2026: apuesta por jugadores que rinden y representan la identidad del club. “Esta renovación reafirma la confianza del club en su proyección deportiva y en los valores que representa”, concluyó la institución, ratificando que Azofeifa seguirá siendo parte del presente y futuro morado.

Publicidad

Datos Claves

El lateral Jorkaeff Azofeifa renovó su contrato con el Deportivo Saprissa por dos años .

renovó su contrato con el Deportivo Saprissa por . El defensor acumula 67 partidos oficiales y dos títulos nacionales desde su llegada en 2023.

y desde su llegada en 2023. La renovación asegura la continuidad del jugador durante los próximos cuatro torneos cortos del club.