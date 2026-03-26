Mientras Alajuelense enfría su renovación, un referente de la Liga respaldó a Joel Campbell: “Siempre rindió”

El futuro de Joel Campbell vuelve a instalarse como uno de los temas más sensibles en la Liga Deportiva Alajuelense. Mientras la dirigencia no da señales claras sobre una posible renovación de su contrato, que vence en junio del 2026, una voz con peso dentro del entorno manudo salió a respaldarlo sin rodeos.

Marcelo Sarvas, exjugador rojinegro y que también fue parte del cuerpo técnico de Óscar Ramírez hasta su reciente salida al San Diego FC, rompió el silencio y dejó un mensaje contundente sobre el atacante.

¿Qué dijo Marcelo Sarvas sobre Joel Campbell?

En un contexto donde el rendimiento de Campbell ha sido constantemente debatido, las palabras de Sarvas toman especial relevancia en Alajuelense. El brasileño compartió vestuario y trabajo diario con el delantero, lo que le permite tener una mirada cercana y profunda sobre su aporte al equipo. Lejos de las críticas externas, su análisis apunta a destacar tanto la calidad futbolística como la profesionalidad del jugador.

“Siempre me gustó mucho hablar con Joel. Es un jugador muy inteligente. Vivió muchísimas cosas en el fútbol. Yo creo que el tiempo que estuve con él fue un cambio de informaciones y una amistad”, comentó en diálogo con Acción 360, dejando en evidencia el respeto que construyó en esa relación. Para Sarvas, el valor de Campbell no se limita a lo que muestra en la cancha, sino también a su experiencia y su capacidad de aportar desde lo humano.

El respaldo no se quedó ahí. El exasistente técnico fue más allá al referirse directamente a las dudas que han rodeado al delantero. “Joel es un excelente jugador. Tiene muchísima calidad. Y creo que demostró y seguro puede demostrar. Entonces, no hay una duda de la persona y la calidad del jugador que es”, afirmó, en un momento donde justamente esas cuestiones están siendo puestas en discusión dentro del entorno liguista.

Sarvas también recordó el contexto que encontró cuando llegó al club, con interrogantes instalados sobre el nivel de Campbell. “Yo me quedé muy contento porque cuando llegué creo que había muchísimas preguntas sobre el tema de Joel, el rendimiento, y cuando estuvo allá Joel rindió siempre, fue muy profesional en el entrenamiento y en partidos”, explicó, reforzando la idea de que el atacante respondió cada vez que se le exigió.

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Eso sí, su análisis no esquivó matices. El brasileño reconoció que el perfil de Campbell responde a un tipo de juego específico. “Yo creo que hay momentos que Joel es muy eficiente y hay momentos que el equipo quiere salir a presionar y Joel tal vez no es el jugador que más presione, sino que es más posesión y tiene más calidad en el tercio final de la cancha”, detalló. En medio de la incertidumbre sobre su renovación en Alajuelense, la defensa de Sarvas vuelve a poner en valor a un futbolista que, para muchos dentro del club, sigue siendo determinante.

Datos Claves

El contrato del delantero Joel Campbell con Alajuelense vence en junio del 2026 .

con Alajuelense vence en . Marcelo Sarvas , exasistente técnico manudo, respaldó la profesionalidad y calidad de Joel Campbell .

, exasistente técnico manudo, respaldó la y calidad de . Sarvas destacó que Joel Campbell es eficiente en posesión y calidad en el tercio final.