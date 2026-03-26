El último sábado, Santiago Van der Putten sufrió una dura lesión en su rodilla derecha en el clásico contra Herediano. El futbolista de la Liga Deportiva Alajuelense se rompió el ligamento cruzado anterior y estará de baja hasta el próximo año.

Esta desafortunada acción se dio en una jugada en la que Van der Putten forcejeaba con Marcel Hernández. Después de que el jugador manudo cayera al suelo, Aarón Salazar y Washington Ortega apuntaron contra el cubano.

El propio Salazar lo acusó de mala leche al delantero de Herediano, algo que no pasó desapercibido para las cámaras y mucho menos para la afición. Después de este polémico episodio, el futbolista que integra la lista de la Selección de Costa Rica aclaró la razón de sus dichos.

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“No le estaba reclamando que por culpa de él se había lesionado Santi ni mucho menos, sino otro gesto que él hace cuando el balón ya va a salir. Él sabe de lo que hablo. Al final son cosas de cancha y ahí se van a quedar. En ningún momento yo lo culpé por la lesión de Santi“, reveló el ex Herediano.

Aarón Salazar acusa a Marcel Hernández por el golpe en la cabeza a Van der Putten

Observando el video de la jugada, Salazar hace referencia al golpe que Marcel Hernández le da en la cabeza al defensor de la Liga. El delantero lleva sus dos brazos hacia arriba y termina golpeando a Van der Putten.

Justamente se escucha que Salazar lo increpa por esta acción. “Usted siempre le golpea la cabeza, siempre vas mala leche”, fue lo que había dicho después de que el zaguero central quedara tendido en el césped. Lo mismo advirtió Ortega sobre el movimiento del cubano con sus brazos.

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En resumen

Santiago Van der Putten sufrió una rotura de ligamento cruzado en el clásico contra Herediano .

sufrió una rotura de ligamento cruzado en el clásico contra . El defensor de Alajuelense estará de baja hasta el año 2027 por la lesión.

estará de baja hasta el por la lesión. Aarón Salazar increpó a Marcel Hernández por un golpe en la cabeza al futbolista lesionado.