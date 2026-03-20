Cómo ver el clásico Herediano vs. Alajuelense por el Clausura 2026 de Costa Rica

En medio de un clima convulsionado luego de lo que se vivió este jueves con el acto de indisciplina protagonizado por Alejandro Bran, este sábado Herediano vs. Alajuelense jugarán un clásico más que caliente por la Jornada 13 del Clausura 2026 de Costa Rica.

De un lado estará el Team, el equipo local, que llega a este partido tras dos derrotas en fila y luego de haber perdido la cima del campeonato, lo que llegó a poner en duda a José Giacone como DT.

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Del otro aparecerá la Liga, que viene de caer dignamente contra el LAFC por la Concachampions pero además sufrió el sacudón que significó la detención de Alejandro Bran, quien luego fue apartado del equipo junto a Kenneth Vargas por haber protagonizado un escándalo en una madrugada furiosa.

La mesa está servida para el espectáculo, sobre todo con el condimento que le agregó Jafet Soto al haber hablado en las últimas horas sobre la posibilidad de que Joel Campbell cruce de vereda y se vaya a Herediano si es que –como todo parece apuntar– Alajuelense decide no renovarle.

En Heredia ya hablan de Campbell.

“Joel no es importante para la liga, Joel es muy importante para esta etapa de selección nacional. Es un jugador que jugó en Europa muchos años, jugó en México y tiene un currículum impresionante”, dijo Jafet y fue más allá…

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“Yo puedo hablar de Joel porque termina, está en época de contratación, pero hablar de un jugador que tenga contrato no es mi estilo. Joel es Joel, yo creo que poner en duda si Joel va a tener equipo o no para la otra temporada es imposible, Joel va a tener equipo, sea aquí o sea en otro lado, pero Joel Campbell va a tener equipo, se los garantizo”. Jafet Soto.

¿A qué hora juegan Herediano vs. Alajuelense?

El partido se juega el sábado 21 de marzo de 2026, en el Estadio Carlos Alvarado Villalobos.

Hora: 7:00 p.m. de Costa Rica

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¿Dónde ver EN VIVO Herediano vs. Alajuelense?

En Costa Rica, el clásico se podrá ver EN VIVO por FUTV.

Cómo llega Herediano

Herediano llega tocado por resultados y por tabla: venía liderando, pero dejó puntos pesados y ahora necesita reaccionar para no perder más terreno en la pelea de arriba. La señal de alerta es clara: dos caídas al hilo, una ante Saprissa (1-2) y otra frente a Liberia (1-2).

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Cómo llega Alajuelense

Alajuelense llega con la obligación de confirmar la mejoría en liga, pero con desgaste emocional por lo internacional: fue eliminado ante LAFC en la Concacaf Champions Cup, y ese golpe se sumó a una semana con foco en temas internos del club.

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En el Clausura, el objetivo es claro: sumar en un clásico para seguir recortando y meterse firme en la pelea por los puestos de clasificación. (En el cruce de la primera vuelta empataron 1-1 en el Morera Soto).

¿Quiénes serán los árbitros de Herediano vs. Alajuelense?

Árbitro central: Josué Ugalde

Josué Ugalde Asistente 1: Enmanuel Alvarado

Enmanuel Alvarado Asistente 2: Marvin Meza

Marvin Meza Cuarto árbitro: Cristopher Ramírez

Cristopher Ramírez VAR: Jesús Montero

Jesús Montero AVAR: Rigo Prendas

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