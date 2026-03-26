Panamá en alerta: FIFA confirmó cambios reglamentarios jamás vistos para el Mundial 2026

A solo 77 días para el inicio del Mundial 2026, la Selección de Panamá también deberá adaptarse a una serie de modificaciones reglamentarias impulsadas por FIFA, cambios poco habituales que podrían influir directamente en su manera de competir ante rivales de alto nivel.

En un grupo donde enfrentará selecciones como Inglaterra y Croacia, estas nuevas disposiciones reducen el margen para manejar ciertos tiempos del partido y obligan al equipo canalero a afinar todavía más su disciplina táctica en la cancha. Para ello, Thomas Christiansen deberá ajustar todos los planes para esta cita mundialista.

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¿Cuáles son los cambios que implementó FIFA para el Mundial 2026?

FIFA oficializó una serie de modificaciones en el reglamento que se aplicarán en el Mundial 2026, con ajustes pensados para agilizar el juego y reforzar el control arbitral.

Sustituciones rápidas: El jugador sustituido tiene un máximo de 10 segundos para abandonar el terreno de juego. Si demora más, su reemplazo deberá esperar un minuto antes de ingresar, dejando temporalmente a su equipo con un jugador menos.

El jugador sustituido tiene un máximo de 10 segundos para abandonar el terreno de juego. Si demora más, su reemplazo deberá esperar un minuto antes de ingresar, dejando temporalmente a su equipo con un jugador menos. Gestión de tiempo en saques: Se aplicará un cronómetro de 5 segundos para saques de banda y de meta. Superar este tiempo resultará en la pérdida de la posesión.

Se aplicará un cronómetro de 5 segundos para saques de banda y de meta. Superar este tiempo resultará en la pérdida de la posesión. Atención médica fuera del campo: Un jugador que reciba atención médica en el campo deberá salir y esperar un minuto antes de reincorporarse, excepto si la lesión fue provocada por una falta sancionada con tarjeta.

Un jugador que reciba atención médica en el campo deberá salir y esperar un minuto antes de reincorporarse, excepto si la lesión fue provocada por una falta sancionada con tarjeta. Ampliación del VAR: El VAR podrá revisar segundas tarjetas amarillas que deriven en una roja, así como saques de esquina incorrectamente concedidos.

El VAR podrá revisar segundas tarjetas amarillas que deriven en una roja, así como saques de esquina incorrectamente concedidos. Capitán y árbitros: Se refuerza la norma de que solo el capitán puede acercarse al árbitro para solicitar explicaciones; el resto de jugadores pueden ser sancionados con amarilla si rodean al silbante.

Con estas modificaciones en el reglamento, aspectos como la rapidez en las sustituciones y el control del tiempo en los saques quedarán mucho más vigilados, por lo que Panamá tendrá menos margen para manejar ciertos momentos del partido a su conveniencia durante el Mundial 2026.

Selección de Panamá

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En enfrentamientos ante rivales de mayor peso en el papel, como Inglaterra y Croacia, este tipo de ajustes podría influir todavía más, ya que cualquier intento de enfriar el juego o administrar el ritmo con esas herramientas será observado con mayor rigor.

¿Cuándo debuta Panamá en el Mundial 2026?

Panamá ya tiene definido su estreno en el Mundial 2026, ya que el equipo dirigido por Thomas Christiansen iniciará su camino el 17 de junio de 2026 con un duelo frente a Ghana. Además, la selección canalera formará parte del Grupo L, zona en la que también tendrá como rivales a Inglaterra y Croacia.

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Datos claves

FIFA anunció varios cambios reglamentarios para el Mundial 2026 , con modificaciones enfocadas en acelerar el juego y dar más control a ciertas acciones dentro del campo.

para el , con modificaciones enfocadas en acelerar el juego y dar más control a ciertas acciones dentro del campo. Entre las medidas más llamativas aparecen las sustituciones rápidas , el control del tiempo en los saques y la obligación de que un jugador atendido médicamente permanezca un minuto fuera antes de regresar.

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