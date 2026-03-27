Panamá vs. Sudáfrica EN VIVO: minuto a minuto del amistoso rumbo al Mundial 2026

Este viernes, la Selección de Panamá iniciará su travesía por territorio africano con el objetivo de conocer un rival similar a Ghana, equipo que enfrentará en el Grupo L del Mundial 2026. Por eso, visitará a Sudáfrica para disputar dos encuentros amistosos.

El primero será este viernes 27 de marzo y se jugará en el Moses Mabhida Stadium, en Durban. Desde la Federación Panameña anunciaron que se trata de un hecho histórico, ya que es la primera vez que el seleccionado canalero tiene un partido en este continente.

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Será, además, la segunda vez que Panamá enfrente a Sudáfrica. Ya lo había hecho en la Copa Oro 2005, partido que terminó igualado por 1-1. Y el cuarto si tomamos en cuenta seleccionados africanos. Los Canaleros se midieron ante Túnez en el Mundial 2018 cuando cayeron por 2-1 y en 2022 tuvieron un amistoso contra Camerún que culminó en un 1-1.