Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Selección de Panamá

Panamá vs. Sudáfrica EN VIVO: minuto a minuto del amistoso rumbo al Mundial 2026

Panamá se mide en el primer amistoso de los dos que tendrá ante Sudáfrica. El de este viernes será en Durban. Seguí el minuto a minuto.

Vestimentas confirmadas para el amistoso en Sudáfrica

Panamá vestirá de celeste, mientras que los locales irán de amarillo.

Imagen
Publicidad

Moses Mabhida Stadium, el estadio en el que Sudáfrica recibirá a Panamá

Bienvenidos al minuto a minuto de Panamá-Sudáfrica

Los Canaleros continúan con su preparación al Mundial 2026. Este viernes visitan al conjunto sudafricano.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Sigue a FCA en Google!
Los Canaleros usarán la camiseta celeste.
© FepafutLos Canaleros usarán la camiseta celeste.

Este viernes, la Selección de Panamá iniciará su travesía por territorio africano con el objetivo de conocer un rival similar a Ghana, equipo que enfrentará en el Grupo L del Mundial 2026. Por eso, visitará a Sudáfrica para disputar dos encuentros amistosos.

El primero será este viernes 27 de marzo y se jugará en el Moses Mabhida Stadium, en Durban. Desde la Federación Panameña anunciaron que se trata de un hecho histórico, ya que es la primera vez que el seleccionado canalero tiene un partido en este continente.

Orlando Mosquera lo hace oficial: el portero de Panamá pone la firma y da un importante paso antes del Mundial 2026

ver también

Orlando Mosquera lo hace oficial: el portero de Panamá pone la firma y da un importante paso antes del Mundial 2026

Será, además, la segunda vez que Panamá enfrente a Sudáfrica. Ya lo había hecho en la Copa Oro 2005, partido que terminó igualado por 1-1. Y el cuarto si tomamos en cuenta seleccionados africanos. Los Canaleros se midieron ante Túnez en el Mundial 2018 cuando cayeron por 2-1 y en 2022 tuvieron un amistoso contra Camerún que culminó en un 1-1.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Dereck Moncada responde tajantemente a Samuel Caballero sobre la oferta del Manchester City que reveló
Honduras

Dereck Moncada responde tajantemente a Samuel Caballero sobre la oferta del Manchester City que reveló

Pedro Troglio aclaró cuántas veces lo llamó Saprissa para ser su DT: ni en Olimpia lo sabían
Deportivo Saprissa

Pedro Troglio aclaró cuántas veces lo llamó Saprissa para ser su DT: ni en Olimpia lo sabían

Osael Maroto pide por Alajuelense para oponerse a Saprissa
Liga Deportiva Alajuelense

Osael Maroto pide por Alajuelense para oponerse a Saprissa

Referente de Alajuelense sale a respaldar a Joel Campbell
Liga Deportiva Alajuelense

Referente de Alajuelense sale a respaldar a Joel Campbell

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo