Repechaje al Mundial 2026: las selecciones que se quedaron afuera de Europa, Concacaf y el resto del mundo

Este jueves 26 inició la fecha FIFA del mes de marzo, en la que todo quedará definido para el Mundial 2026. Finalmente, se definirán a los clasificados del repechaje de la UEFA y también los de la repesca internacional integrada por el resto de las confederaciones.

El próximo 31 de marzo será el día en el que se conozca la conformación definitiva de los 12 grupos. En esta oportunidad, haremos énfasis en aquellas selecciones que se quedaron fuera de las 48 participantes en esta ventana de marzo.

ver también Repechaje al Mundial 2026: formato, quiénes lo juegan, cuántas plazas se reparten y cómo ver en Centroamérica

Las selecciones europeas eliminadas del repechaje UEFA al Mundial 2026

La primera en quedar eliminada fue la Selección de Rumanía por la segunda ronda de clasificación de la UEFA. El equipo rumano perdió las semifinales contra Turquía por 1-0. Por la misma llave, la Ruta C, Eslovaquia cayó como local por 4-3 ante Kosovo y se quedó sin Mundial.

En la Llave A, Italia evitó otra vez el fracaso y sigue con posibilidades de volver al Mundial. Le ganó a Irlanda del Norte por 2-0 y ahora espera por el ganador entre Gales y Bosnia. Igualan 1-1 e irán al tiempo extra para definir al finalista de esta serie.

Por la Ruta B, Ucrania sufrió una dura caída en su casa por 3-1 ante Suecia y otra vez se queda sin participar de la Copa del Mundo. Además, Polonia derrotó a Albania por 2-1 y jugará la final por el boleto al Grupo F ante los suecos.

Por la Llave D, Dinamarca aplastó 4-0 a Macedonia del Norte y la dejó sin opciones de dar la sorpresa como en otras oportunidades. También espera por el ganador, ya que República Checa e Irlanda empatan por 2-2. Se definirá en el tiempo extra o en penales si persiste la igualdad.

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Repechaje internacional para el Mundial 2026

En el repechaje internacional, abrirán la llave B Bolivia y Surinam. El ganador de este encuentro irá contra Irak el próximo martes 31 de marzo. En el lado A, luego del primer juego, se enfrentarán Nueva Caledonia y Jamaica. El que resulte vencedor se cruzará ante la República Democrática del Congo.

Datos claves

Rumanía, Eslovaquia, Kosovo, Ucrania, Irlanda del Norte y Macedonia del Norte se quedaron sin Mundial 2026.

se quedaron sin Mundial 2026. El 31 de marzo se definirá la conformación oficial de los 12 grupos del mundial.

se definirá la conformación oficial de los del mundial. Bolivia y Surinam inician la llave B del repechaje internacional este jueves 26. Nueva Caledonia y Jamaica juegan la llave A.