Jugó un Mundial, hizo un gol histórico en La Sele y defendió a Alejandro Bran tras el escándalo: “Están equivocados”

Pese a que el ruido mediático parece estar disminuyendo, el acto de indisciplina protagonizado por el futbolista Alejandro Bran en la madrugada del jueves pasado todavía sigue siendo tema de debate en Costa Rica y, especialmente, en el entorno de Liga Deportiva Alajuelense.

El club ya le aplicó un castigo interno al volante rojinegro: además de una multa económica, seguiría marginado por algunos partidos más del primer equipo. El otro revés para Bran llegó por cuenta del nuevo entrenador de la selección nacional, Fernando Batista, quien lo bajó de la convocatoria para los amistosos con Jordania e Irán.

Tanto aficionados como periodistas emitieron fuertes opiniones respecto al ex Herediano, pidiendo incluso que la Liga lo dejara libre. Algunos exjugadores se alinearon con esa postura, pero otros lo respaldaron y pidieron que se le de otra chance, aunque con un castigo de por medio.

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En ese último grupo está el exmundialista William Sunsing, quien fue parte de La Sele durante el Mundial de Corea-Japón 2002 y aportó un gol clave en noviembre del año anterior, durante la eliminatoria, para ganarle 1-0 a Jamaica por primera vez en suelo caribeño desde 1965.

Sunsing salió al cruce en defensa de Alejandro Bran

“Que lo tienen que echar, dicen… No, no, no… Están equivocados muchos de ustedes, periodistas y exfutbolistas que hoy salen hablando en contra de los jóvenes, porque están jóvenes, con sus errores, con sus defectos, sí, pero con la oportunidad de que puedan reconocer, recapacitar y aceptar que se equivocaron, hacer un proceso de rehabilitación y seguir adelante, porque así es la vida”, reflexionó Sunsing en un video que publicó en su cuenta de Instagram.

El exdelantero de 48 años atizó contra sus colegas, “porque unos dicen que su carrera fue intachable, que nunca tomaron, que nunca consumieron drogas, y ahora resulta que no hicieron cosas en su juventud o adolescencia que también los marcaron. ¿O es que nunca cometieron errores?”.

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“No defiendo la indisciplina, porque solo con disciplina se logran los sueños, junto con hábitos y valores, y lo tengo muy claro. Yo, siendo joven, choqué a las 4 a.m., llegué a las 5 a la casa y tuve problemas con el club, con los jugadores, con mis compañeros, con la afición, pero gracias a Dios, a tiempo reconocí y acepté mi error, y tuve 18 años de carrera deportiva“, cerró Sunsing, reflotando a modo de ejempli un polémico episodio que tuvo durante su paso por Herediano.

En resumen

Defensa inesperada: el exmundialista William Sunsing alzó la voz para respaldar a Alejandro Bran, asegurando que muchos críticos “están equivocados” al pedir su salida de Alajuelense.

el exmundialista alzó la voz para respaldar a Alejandro Bran, asegurando que muchos críticos “están equivocados” al pedir su salida de Alajuelense. Lección de vida: Sunsing confesó que él mismo chocó su auto a las 4:00 a.m. siendo joven y que, gracias a que su club le permitió rectificar, logró una exitosa carrera de 18 años.

Sunsing confesó que él mismo chocó su auto a las 4:00 a.m. siendo joven y que, gracias a que su club le permitió rectificar, logró una exitosa carrera de 18 años. Dardo a la prensa: el exdelantero criticó a periodistas y exfutbolistas que hoy señalan a Bran, recordándoles que todos cometieron errores de juventud que también los marcaron.

el exdelantero criticó a periodistas y exfutbolistas que hoy señalan a Bran, recordándoles que todos cometieron errores de juventud que también los marcaron. Duro castigo: mientras el debate sigue, Bran ya sufre las consecuencias: quedó fuera de la convocatoria de La Sele para la fecha FIFA y recibió una fuerte multa económica en la Liga.