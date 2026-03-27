En la Liga Deportiva Alajuelense el principal objetivo es volver a estar entre los primeros puestos del Clausura 2026 y pelea hasta el final el campeonato nacional. No obstante, desde la directiva también miran lo que será la plantilla de cara a la próxima temporada.

Hay varios contratos que culminan a mitad de año y es algo que comienza a preocupar, ya que apenas quedan dos meses para que termine la competencia en Costa Rica. Uno de esos es el de Fernando Piñar, titular indiscutido para el Machillo Ramírez en la Liga.

Piñar está cerca de renovar.

El lateral derecho tiene vínculo hasta el 30 de junio de este 2026. Sin embargo, todo parece indicar que el futbolista manudo renovaría el contrato. Según la información que trascendió desde ESPN, “es el que más cerca está de renovar en medio de tantas dudas“.

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De esta manera, Machillo Ramírez, quien también finaliza su contrato en junio de 2026, podría tener en la próxima temporada a uno de los futbolistas que utiliza con mayor frecuencia en Alajuelense.

Todos los contratos de Alajuelense que finalizan en junio de 2026

Además de los mencionados Piñar y Machillo Ramírez, hay otros tres vínculos de la Liga que finalizan dentro de los próximos tres meses. Estos son los de Joel Campbell, Ronald Matarrita y Ronaldo Cisneros.

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El mexicano tiene la opción de extenderlo por un año más, pero aún no hay una decisión sobre lo que pasará en junio. Con respecto a Campbell, hay gran incertidumbre con renovarle el vínculo debido a su irregular temporada. Matarrita, por su parte, es el otro con el que Alajuelense llegaría a un acuerdo teniendo en cuenta que ha funcionado.