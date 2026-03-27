Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Mercado de fichajes

Alajuelense ya negocia: confirman con nombre y apellido la figura que está cerca de cerrar la Liga para el Apertura 2026

A falta de que termine la temporada actual, en Alajuelense ya ponen la mira en lo que será el Torneo Apertura 2026.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Sigue a FCA en Google!
La Liga mira el próximo mercado.
© Prensa AlajuelenseLa Liga mira el próximo mercado.

En la Liga Deportiva Alajuelense el principal objetivo es volver a estar entre los primeros puestos del Clausura 2026 y pelea hasta el final el campeonato nacional. No obstante, desde la directiva también miran lo que será la plantilla de cara a la próxima temporada.

Hay varios contratos que culminan a mitad de año y es algo que comienza a preocupar, ya que apenas quedan dos meses para que termine la competencia en Costa Rica. Uno de esos es el de Fernando Piñar, titular indiscutido para el Machillo Ramírez en la Liga.

Foto: La Teja

Piñar está cerca de renovar.

El lateral derecho tiene vínculo hasta el 30 de junio de este 2026. Sin embargo, todo parece indicar que el futbolista manudo renovaría el contrato. Según la información que trascendió desde ESPN, “es el que más cerca está de renovar en medio de tantas dudas“.

En contra de Saprissa: Osael Maroto le apunta a Alajuelense e interfiere en la pelea por el fútbol de Costa Rica

ver también

En contra de Saprissa: Osael Maroto le apunta a Alajuelense e interfiere en la pelea por el fútbol de Costa Rica

De esta manera, Machillo Ramírez, quien también finaliza su contrato en junio de 2026, podría tener en la próxima temporada a uno de los futbolistas que utiliza con mayor frecuencia en Alajuelense.

Todos los contratos de Alajuelense que finalizan en junio de 2026

Además de los mencionados Piñar y Machillo Ramírez, hay otros tres vínculos de la Liga que finalizan dentro de los próximos tres meses. Estos son los de Joel Campbell, Ronald Matarrita y Ronaldo Cisneros.

Publicidad

El mexicano tiene la opción de extenderlo por un año más, pero aún no hay una decisión sobre lo que pasará en junio. Con respecto a Campbell, hay gran incertidumbre con renovarle el vínculo debido a su irregular temporada. Matarrita, por su parte, es el otro con el que Alajuelense llegaría a un acuerdo teniendo en cuenta que ha funcionado.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Alajuelense es sorprendido por lo que dice Pedro Troglio sobre el fichaje fallido de Jorge Álvarez
Liga Deportiva Alajuelense

Alajuelense es sorprendido por lo que dice Pedro Troglio sobre el fichaje fallido de Jorge Álvarez

Choco Lozano es golpeado con la noticia que no esperaba y Honduras queda sorprendida
Honduras

Choco Lozano es golpeado con la noticia que no esperaba y Honduras queda sorprendida

Bocha Batista sorprende: nuevo capitán y varias sorpresas en el XI
Costa Rica

Bocha Batista sorprende: nuevo capitán y varias sorpresas en el XI

Medford se asegura a una figura que ya salió tricampeón
Deportivo Saprissa

Medford se asegura a una figura que ya salió tricampeón

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo