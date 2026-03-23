Jafet Soto no lo puede creer: Herediano recibe una suspensión y una multa económica por una acción insólita

El triunfo de Club Sport Herediano sobre Liga Deportiva Alajuelense en la jornada 13 del Torneo Clausura 2026 dejó sensaciones encontradas en el equipo florense. Si bien el 2-1 significó un resultado clave en la lucha por la cima, no todo fue celebración en el camerino rojiamarillo. Una acción insólita durante el partido terminó derivando en una sanción que ya genera incomodidad en el entorno del club.

La sanción que recibió Jafet Soto

El foco de la polémica está en Miguel Segura, preparador de porteros de José Giacone, quien fue incluido en la lista de sancionados publicada por el Tribunal Disciplinario de la Fedefútbol. El integrante del cuerpo técnico deberá cumplir dos partidos de suspensión y pagar una multa económica de ₡225.000, una decisión que sorprendió por la forma en que se produjo el incidente.

Todo ocurrió en medio del partido ante Alajuelense, cuando Segura fue expulsado tras reclamarle al árbitro una jugada puntual. El hecho llamó especialmente la atención porque el preparador de arqueros utilizó su celular en pleno encuentro para mostrarle al juez una repetición de la acción, intentando evidenciar que un remate de Keysher Fuller había cruzado la línea de gol.

La escena no pasó desapercibida para el cuerpo arbitral, que consideró la acción como una falta de respeto y desobediencia. Según el informe disciplinario, la sanción se dio “al ser la primera vez en la temporada que desobedece las órdenes del cuerpo arbitral, interpelando o cuestionando irrespetuosamente una decisión arbitral”.

Finalmente, la jugada fue revisada mediante el VAR y se determinó que el balón no había ingresado en su totalidad, descartando el reclamo del cuerpo técnico herediano. A pesar de la insistencia desde el banquillo, la decisión se mantuvo y el partido continuó con normalidad.

Publicidad

Publicidad

ver también Unafut ya advirtió: Herediano se acerca al castigo más temido en plena euforia por vencer a Alajuelense

Para Jafet Soto y compañía, la victoria ante Alajuelense fue un impulso importante en lo deportivo, pero este tipo de situaciones empañan el resultado y obligan a mirar con atención el manejo de las emociones en momentos de alta tensión. Herediano ganó en la cancha, pero pagará caro un episodio que se salió de control.

Datos Claves

Miguel Segura , preparador de porteros de Herediano, recibió una sanción de dos partidos .

, preparador de porteros de Herediano, recibió una sanción de . El integrante del cuerpo técnico deberá pagar una multa económica de ₡225.000 tras la expulsión.

tras la expulsión. Segura usó su celular para reclamar un supuesto gol de Keysher Fuller ante Alajuelense.