El Deportivo Saprissa, a falta de que finalice la temporada actual, ya planifica lo que será el inicio de la siguiente. A dos meses de la finalización del Clausura 2026, el conjunto morado ya acordó el vínculo con uno de los futbolistas más queridos de la institución.

Hernán Medford podrá contar en el Torneo Apertura 2026 con la presencia de Ariel Rodríguez, quien tiene todo listo para renovar su contrato con Saprissa. El histórico goleador seguirá por un año más como mínimo al frente de la institución.

Ariel Rodríguez renovará su contrato con Saprissa

En su programa, el periodista Kevin Jiménez confirmó los detalles de la renovación: “Acuerdo verbal con el conjunto morado por un año. Ya se reunió con Lonnis y con la directiva. Llegaron a un acuerdo para renovar su contrato con la opción de extenderlo un año más“.

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Esto significa que Ariel Rodríguez tendrá en los próximos días contrato con el Monstruo hasta el 30 de junio de 2027. De esta manera, afrontará su sexto año con el club después de haber arribado a mediados de 2021 desde Vietnam.

Ariel Rodríguez puede ser el máximo goleador de la historia de Saprissa

Uno de los detalles más trascendentes de esta renovación es que Ariel puede convertirse en el máximo goleador de la historia de Saprissa. Tendrá tiempo hasta mediados de 2027 para convertir 19 goles y superar así los 164 que anotó Evaristo Coronado.

Actualmente, Ariel Rodríguez suma 146 después de haber convertido este miércoles en la ida de las semifinales del Torneo de Copa. El goleador morado le anotó a Liberia al minuto 21 para igualar la serie que se definirá el próximo domingo 29 de marzo.

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