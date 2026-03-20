“Machillo Ramírez lo sabía”: en medio del escándalo de Alejandro Bran, Alajuelense recibe este mensaje que involucra a Honduras

Alejandro Bran es el nombre más señalado en Costa Rica tras un escándalo público ocurrido en un condominio ubicado en el distrito Merced, en San José.

El futbolista de Alajuelense ya fue castigado internamente y deberá cumplir con una sanción que incluye varios partidos de suspensión y una multa económica. Además, fue excluido de la convocatoria de Fernando Batista para los amistosos de la fecha FIFA de marzo con la Selección de Costa Rica.

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Alajuelense viene de ser golpeado por su eliminación de la Concachampions 2026 a manos del LAFC. A esto se sumó el escándalo de Alejandro Bran, y ahora se menciona a Honduras debido a un fichaje que no se concretó.

Desde la mesa de analistas de Tigo Sports Costa Rica ha llegado un mensaje dirigido a todos los aficionados manudos sobre un jugador que podría haber cambiado el rumbo de la eliminatoria contra Los Ángeles. Además, explicaron los argumentos basados en la serie que jugó el propio catracho contra el América de México.

Jorge Álvarez pudo haber cambiado el rumbo de Alajuelense ante LAFC

Desde Tigo Sports Costa Rica aseguran que uno de los motivos por los cuales Machillo Ramírez quería a Jorge Álvarez es porque podría haber cambiado el curso de un partido con su fútbol de ataque y su capacidad para hacer jugar a sus compañeros.

“¿Por qué La Liga quería con tanta insistencia a Jorge Álvarez? Aquellos que vieron la serie Olimpia – América se dan cuenta de que, si no fue el jugador más peligroso, estuvo entre los más peligrosos de la serie, en medio de un América superior, similar a lo que sucedió con Alajuelense ante el LAFC. En todo esto, Jorge Álvarez remataba, se asociaba, triangulaba y, con su dinámica exigente, aparecía en los momentos clave. Ahí es donde se entiende la intención de Machillo Ramírez”.

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Y agregó sobre el motivo por el cual Machillo Ramírez lo quería: “Óscar en el fondo lo sabía que en un partido como este (contra LAFC) se necesitaba elevar un poco la calidad y Jorge Álvarez te podría haber dado eso. Lamentablemente, para La Liga se salía del presupuesto, pero si es un futbolista que vimos competir frente al América, te daba otros registros. Si repasas los números, fue quien más remató.”

Al final, el alto precio que pidiódesde Honduras no dejó que Machillo Ramírez pudiera contar con un jugador como Jorge Álvarez, quien sigue brillando en Olimpia, el único club en el que ha jugado a lo largo de su carrera. Muchos piden que dé el salto al extranjero para seguir su desarrollo.

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Datos claves

Mientras se habla del escándalo de Alejandro Bran, Alajuelense recibe un comentario sobre Jorge Álvarez, un fichaje frustrado de Machillo Ramírez.

Alajuelense quiso a Jorge Álvarez y desde Tigo Sports Costa Rica aseguran que pudo haber cambiado la eliminatoria contra LAFC.

La Liga fue eliminada en el último minuto de la Concachampions 2026, dejando a ningún equipo de Centroamérica vivo en la competición.