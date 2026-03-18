Salió campeón con Alajuelense y ahora se ríe de la eliminación ante LAFC en Concachampions: “Me sabe riquísimo”

La Liga Deportiva Alajuelense todavía está masticando bronca por lo cerca que estuvieron de eliminar al LAFC en los octavos de final de la Concachampions 2026. Sin embargo, el gol de David Martínez a los 93 minutos silenció al Alejandro Morera Soto.

En definitiva, el conjunto angelino cerró la serie con un triunfo 3-2 en el resultado global y ahora se medirá ante Cruz Azul por el pase a semifinales. Y como siempre sucede en estos casos, la “desgracia” rojinegra fue disfrutada por alguien en la vereda de enfrente.

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Sin embargo, lo sorprendente fue que quien se burló de la eliminación del conjunto del Machillo Ramírez fue alguien que supo ser campeón internacional vistiendo estos colores: Víctor Núñez.

Mambo Núñez se ríe de la eliminación de Alajuelense ante el LAFC

Tras el encuentro, a través del micrófono que ocupa en el canal TD Más, Mambo Núñez no dejó pasar la oportunidad de pegarle a Alajuelense. “Me sabe riquísimo, estaban yan ilusionados porque supuestamente hoy iban a pasarle por encima…”, dijo el exdelantero que obtuvo la Copa de Campeones de la Concacaf 2003/04 con el León.

“Estoy seguro de que ese equipo jugó al 50 por ciento, nunca aceleró”, agregó Núñez, fanático de Herediano, donde desempeñó la gran parte de su vida como futbolista profesional ya que disputó 221 partidos con la camisa del Team.

La fuerte crítica de Mambo Núñez al estilo del Machillo Ramírez

Sin embargo, más allá de la burla, Núñez –que es el máximo goleador histórico de la Primera División de Costa Rica con 246 tantos– criticó con dureza el planteo del Machillo Ramírez ante LAFC.

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“La Liga se echó atrás los 180 minutos, le llegaron por todos lados: por dentro, por fuera, le hicieron miles toques”, disparó y fue más allá: “¿Ustedes saben por qué el fútbol de Costa Rica está así? Porque los jugadores de Alajuelense no jugaron a nada de fútbol, se jugaron la vida, pero en la liga doméstica no hacen lo mismo, somos jugadores de momentos, de motivación, ocupamos rivales como estos para meter, correr y barrer”.

En síntesis

El LAFC eliminó a Alajuelense con un marcador global de 3-2 en Concachampions.

eliminó a con un marcador global de en Concachampions. David Martínez anotó el gol decisivo al minuto 93 en el Alejandro Morera Soto.

anotó el gol decisivo al minuto en el Alejandro Morera Soto. Víctor Núñez criticó el planteo táctico del Machillo Ramírez tras la eliminación del León.