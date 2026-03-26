Panamá vs. Sudáfrica: a qué hora juega y cómo ver a la Selección de Thomas Christiansen en el amistoso de la fecha FIFA

La Selección de Panamá afronta en esta fecha FIFA de marzo una nueva prueba internacional al medirse con Sudáfrica en un partido amistoso, pensado como parte de su puesta a punto de cara al Mundial 2026.

Panamá comienza esta serie de encuentros en un momento importante de su camino, ya que aseguró su presencia en la Copa del Mundo 2026 tras cerrar en la cima del Grupo A de las eliminatorias de Concacaf.

Recordemos que los canaleros lograron finalizar por delante de selecciones como Surinam, Guatemala y El Salvador, confirmando así el buen nivel que ha mostrado en su proceso reciente.

El equipo dirigido por Thomas Christiansen apunta ahora a llegar en las mejores condiciones posibles a la cita mundialista, donde enfrentará un grupo exigente junto a Inglaterra, Croacia y Ghana.

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Panamá vs. Sudáfrica: a qué hora y cuándo juegan

El amistoso entre Panamá y Sudáfrica se jugará este viernes 27 de marzo a las 12:00 p.m. hora pamameña en el Moses Mabhida Stadium, ubicado en Durban, Sudáfrica.

Panamá vs. Sudáfrica: dónde ver EN VIVO

Panamá y Sudáfrica se podrá ver en vivo y en directo a través de RPC Deportes y TVMAX.

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¿Cómo llega Panamá?

Panamá llega a este amistoso ante Sudáfrica ya clasificada al Mundial 2026 y con una base bastante consolidada: terminó primera del Grupo A de la ronda final de Concacaf con récord de 3 victorias, 3 empates y 0 derrotas.

En cuanto a resultados recientes, la selección panameña no compite oficialmente desde que selló el boleto mundialista en noviembre. Sus últimos amistosos fueron en enero: empató 1-1 con Bolivia y luego perdió 0-1 con México.

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¿Cómo llega Sudáfrica?

Sudáfrica llega a este amistoso en plena preparación para volver a disputar una Copa del Mundo, algo que no consigue desde 2010, cuando fue el país anfitrión del torneo.

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El equipo dirigido por Hugo Broos logró asegurar su clasificación después de terminar en lo más alto del Grupo C de las eliminatorias africanas, por delante de selecciones fuertes como Nigeria y Benín.

Ya con su boleto sellado, ahora se enfoca en el Mundial, donde compartirá grupo con México, Corea del Sur y el ganador de un repechaje europeo entre Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda.

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