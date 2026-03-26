Fidel Escobar ya tiene fecha de regreso en Saprissa y Panamá respira a 77 días del Mundial 2026

Con el regreso de Fidel Escobar cada vez más cercano tras su lesión en la espalda, en Saprissa crece el optimismo justo cuando también Panamá sigue de cerca la evolución de uno de sus hombres importantes a solo 77 días del Mundial 2026.

Fidel Escobar ya tendría un plazo estimado para volver a las canchas, una noticia que representa alivio tanto para el club morado como para su selección, que espera recuperarlo a tiempo para los retos que vienen en la Copa del Mundo.

ver también Saprissa revela detalles inéditos de la operación de Fidel Escobar y su futuro es incierto: “Tenemos que replantear”

¿Cuándo podría regresar Fidel Escobar a jugar con Saprissa?

De acuerdo con las declaraciones del doctor Esteban Campos en Hoy en el Deporte, Fidel Escobar atraviesa una etapa muy positiva en su recuperación y está cada vez más cerca de volver a competir con Saprissa.

Además, aseveró que su evolución física ha sido muy buena, por lo que estiman que su regreso a las canchas podría darse en aproximadamente una semana y un poco más.

Tweet placeholder

“Fidel Escobar va en muy buena forma, estamos muy cerca de que vuelva a competir. Eso va a suceder en una semana y un poquito más. Él ha evolucionado en una forma muy satisfactoria“, comentó el doctor Esteban Campos en Hoy en el Deporte.

Publicidad

Publicidad

“Todas las pruebas que le hemos hecho las ha podido pasar bien. No hay dolores, físicamente va logrando una muy buena forma y por eso ya Fidel se perfila para estar en las canchas en muy poco tiempo“, afirmó.

Con este panorama, Fidel Escobar podría reaparecer con Saprissa una vez concluya la fecha FIFA, en una ventana que lo pone como opción para los compromisos ante Pérez Zeledón (05 de abril), Liberia (12 de abril) o incluso para el clásico frente a Alajuelense (19 de abril).

Publicidad

Datos claves

Fidel Escobar está muy cerca de volver a competir con Saprissa , ya que su recuperación avanza de forma muy satisfactoria , según explicó el doctor Esteban Campos .

, ya que su recuperación avanza de forma , según explicó el doctor . El cuerpo médico estima que su regreso podría darse en una semana y un poco más , luego de superar con éxito todas las pruebas físicas y sin presentar dolor .

, luego de superar con éxito y sin presentar . Con ese panorama, el defensor panameño podría reaparecer después de la fecha FIFA, con opciones de estar ante Pérez Zeledón, Liberia o incluso en el clásico frente a Alajuelense.