Ronald González lo confirma: Machillo Ramírez, Jeaustin Campos y Alexandre Guimaraes reciben el mensaje que los acerca a La Sele

Este martes, durante su presentación oficial como nuevo Director de Selecciones de la Federación Costarricense de Fútbol, Ronald González brindó precisiones sobre el proceso para elegir al próximo entrenador de la Selección de Costa Rica.

El DT que llegue deberá reemplazar a Miguel Herrera tras la calamitosa Eliminatoria rumbo a 2026 y asumir la reconstrucción del equipo con la mira puesta en el Mundial 2030.

¿Qué busca Ronald González?

El ex futbolista explicó primero las características del perfil buscado. “Un técnico que sea flexible en sus sistemas, que dé oportunidad a los jóvenes a pesar de que la Selección es muy competitiva, que tenga una gran relación con la prensa, pero que también sea una persona inteligente, preparada y con experiencia en selecciones”, detalló.

“Hay un montón de temas que hemos evaluado; tengo algunos perfiles en mi computadora, pero debo presentar un informe al Comité para que decidan de acuerdo a otros factores”, agregó González.

Tres pesos pesados en la mira

Pero el tema no quedó ahí. Minutos más tarde, el Director de Selecciones fue consultado por tres apellidos pesados del fútbol nacional: Jeaustin Campos, Óscar Ramírez y Alexandre Guimarães. Cauto pero claro, confirmó que los tres están en el radar de la Fedefútbol.

“Esos tres nombres que usted dijo son técnicos que han hecho cosas importantes para nuestro fútbol y que también pueden ser considerados en la matriz que estamos haciendo. También técnicos internacionales que me han mandado, de Sudamérica y Europa. Vamos paso a paso”, aseguró.

Machillo Ramírez está en la órbita de la Fedefútbol (La Teja).

Y añadió: “Son tres nombres interesantes y seguramente los vamos a poner entre esos técnicos nacionales que tienen posibilidades en la presentación de nombres que voy a hacer”.

El presente de los posibles candidatos

En cuanto a la situación actual de cada uno, Machillo Ramírez es hoy el entrenador de la Liga Deportiva Alajuelense, campeón nacional y tricampeón de Centroamérica. Su contrato vence a mitad de año, aunque la dirigencia rojinegra ya expresó su deseo de retenerlo.

Jeaustin Campos, por su parte, se desempeña como DT del Real España en Honduras, mientras que Guimaraes es el único de los tres que se encuentra libre, desde su salida de Alajuelense en 2025.