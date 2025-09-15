Revelan la decisión final del Comité Ejecutivo de Fedefútbol sobre el futuro del Piojo Herrera en medio de la crisis de La Sele

La Selección de Costa Rica vive horas definitorias tras un arranque decepcionante en la fase final de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El domingo por la noche, Miguel “Piojo” Herrera aterrizó de nuevo en el país tras viajar a México por asuntos familiares, y este lunes a partir de las 4:00 p.m. tendrá una reunión decisiva con el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol).

En el cónclave se definirá si el estratega mexicano continúa o no al mando de la Tricolor. Según adelantó el periodista Christian Sandoval en vivo para Teletica, la postura de los nueve miembros del Comité no es unánime. Algunos abogan por un cambio inmediato en el banquillo, pero la mayoría estaría inclinada a mantener a Herrera, al menos hasta la próxima fecha FIFA en octubre.

Una mayoría que aún respalda al Piojo

“Tenemos entendido que en estos momentos, de los miembros del Comité Ejecutivo, hay una posición importante de algunos de que se debe dar el cambio. La otra posición, que es la que predomina, es hablar con el técnico, que exponga sus ideas y alternativas de cómo solucionar esto para la fecha del mes de octubre”, reveló el comunicador.

Pese a la presión mediática y a la frustración de la afición, todo apunta a que el DT se mantendrá en el cargo. Sandoval aseguró que “no hay una intención en firme de separar al técnico, de hecho la mayoría creen que Miguel Herrera tiene que quedarse, eso sí, buscar alternativas y soluciones inmediatas para la fecha de octubre”. Este respaldo, sin embargo, no será incondicional: la Federación impondrá ajustes concretos para corregir el rumbo.

¿Fedefútbol interviene la convocatoria?

Entre las exigencias que podrían imponérsele al seleccionador, figura el regreso de algunos referentes que habían quedado al margen en sus primeras convocatorias

Según Sandoval, en la reunión se pondrán sobre la mesa nombres como Kendall Waston, Celso Borges, Johan Venegas y Joel Campbell, todos con experiencia mundialista y trayectoria en partidos de alta exigencia como el que se aproxima en Honduras.

De confirmarse esta decisión del Comité, el Piojo Herrera tendrá la oportunidad de encarar la fecha FIFA de octubre con un equipo reforzado y bajo la lupa de toda la dirigencia. Costa Rica debe visitar a Honduras y luego recibir a Nicaragua, dos compromisos que serán decisivos para definir el rumbo eliminatorio.