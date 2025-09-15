A Keylor Navas le preguntaron si el Piojo Herrera debe seguir en La Sele y respondió sin rodeos: “No nos ha alcanzado”

La Selección de Costa Rica atraviesa un momento crítico en su camino rumbo al Mundial 2026. Los empates ante Nicaragua en Managua y frente a Haití en San José dejaron a los dirigidos por Miguel “Piojo” Herrera en una posición delicada, con la afición cuestionando tanto a los jugadores como al cuerpo técnico.

Este lunes, la situación llegará a un punto álgido con la reunión entre el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) y el estratega mexicano, en la que se buscaran explicaciones por los resultados recientes.

¿Es prudente en este momento cambiar de entrenador?

Mientras se especula sobre la posibilidad de que la cumbre derive en un cambio de entrenador —algo que de momento parece poco probable—, Keylor Navas, capitán y figura histórica de La Sele, fue consultado por el periodista Yashin Quesada con una pregunta directa: “¿Es prudente en este momento cambiar de entrenador?”.

El guardameta de 38 años no esquivo la respuesta y defendió el trabajo del Piojo Herrera, aunque sin maquillar la realidad. “Es una situación difícil, son decisiones que nunca las toman los futbolistas, sino un Comité. Puedo hablar como futbolista del trabajo que hemos hecho con Miguel, de lo profesional que es, entrenamos muchas cosas, nos esforzamos mucho. Lamentablemente en el fútbol las cosas no siempre salen como uno quiere“, explicó.

“Tuvimos un inicio de eliminatoria complicado, pero lo que no se puede poner en tela de juicio es el trabajo que se hace. Hay muchas cosas que no reflejan el resultado que hemos tenido hasta ahora. Nosotros estamos ahí para aportar, y como futbolistas tenemos responsabilidad también de los resultados“, añadió Keylor, reconociendo que el arranque de la fase final de las eliminatorias dejó un saldo negativo.

“No nos ha alcanzado”

El ex Real Madrid hizo hincapié en que el peso de la responsabilidad no puede recaer sobre los hombros de una sola persona: “La responsabilidad es de todos, los futbolistas tenemos que afrontar nuestras responsabilidades también. No es atacar ni al entrenador, ni al futbolista ni al federativo. Nadie quiere hacer las cosas mal, lamentablemente el fútbol muchas veces no nos sonríe como nos gustaría”, afirmó.

Por último, Keylor cerró con una frase en la que, si bien no pidió la salida del Piojo Herrera, sí reconoció que debe llevarse a cambo un cambio profundo dentro de la Selección: “Hay que ser conscientes de que uno tiene que asumir la responsabilidad, saber que lo que hemos hecho hasta ahora no nos ha alcanzado y que tenemos que hacer más si queremos llegar al Mundial”.