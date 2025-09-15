Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

A Keylor Navas le preguntaron si el Piojo Herrera debe seguir en La Sele y respondió sin rodeos: “No nos ha alcanzado”

En medio de la crisis de La Sele rumbo al Mundial 2026, Keylor Navas le hizo frente a una pregunta incómoda sobre el futuro del Piojo Herrera.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Keylor Navas respondió sobre la continuidad del Piojo Herrera.
© Selección de Costa RicaKeylor Navas respondió sobre la continuidad del Piojo Herrera.

La Selección de Costa Rica atraviesa un momento crítico en su camino rumbo al Mundial 2026. Los empates ante Nicaragua en Managua y frente a Haití en San José dejaron a los dirigidos por Miguel “Piojo” Herrera en una posición delicada, con la afición cuestionando tanto a los jugadores como al cuerpo técnico.

Este lunes, la situación llegará a un punto álgido con la reunión entre el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) y el estratega mexicano, en la que se buscaran explicaciones por los resultados recientes.

Toda Costa Rica consternada por la confirmación de Andrés Carevic de reemplazar al Piojo Herrera: “Ayudar a la selección”

ver también

Toda Costa Rica consternada por la confirmación de Andrés Carevic de reemplazar al Piojo Herrera: “Ayudar a la selección”

¿Es prudente en este momento cambiar de entrenador?

Mientras se especula sobre la posibilidad de que la cumbre derive en un cambio de entrenador —algo que de momento parece poco probable—, Keylor Navas, capitán y figura histórica de La Sele, fue consultado por el periodista Yashin Quesada con una pregunta directa: “¿Es prudente en este momento cambiar de entrenador?”.

Publicidad

El guardameta de 38 años no esquivo la respuesta y defendió el trabajo del Piojo Herrera, aunque sin maquillar la realidad. “Es una situación difícil, son decisiones que nunca las toman los futbolistas, sino un Comité. Puedo hablar como futbolista del trabajo que hemos hecho con Miguel, de lo profesional que es, entrenamos muchas cosas, nos esforzamos mucho. Lamentablemente en el fútbol las cosas no siempre salen como uno quiere“, explicó.

Tweet placeholder
Publicidad

“Tuvimos un inicio de eliminatoria complicado, pero lo que no se puede poner en tela de juicio es el trabajo que se hace. Hay muchas cosas que no reflejan el resultado que hemos tenido hasta ahora. Nosotros estamos ahí para aportar, y como futbolistas tenemos responsabilidad también de los resultados“, añadió Keylor, reconociendo que el arranque de la fase final de las eliminatorias dejó un saldo negativo.

“No nos ha alcanzado”

El ex Real Madrid hizo hincapié en que el peso de la responsabilidad no puede recaer sobre los hombros de una sola persona: “La responsabilidad es de todos, los futbolistas tenemos que afrontar nuestras responsabilidades también. No es atacar ni al entrenador, ni al futbolista ni al federativo. Nadie quiere hacer las cosas mal, lamentablemente el fútbol muchas veces no nos sonríe como nos gustaría”, afirmó.

Publicidad
Fue mundialista en Brasil 2014, vive un gran momento en el Apertura 2025 y apuntó al Piojo Herrera con un mensaje durísimo: “Es una falta de respeto”

ver también

Fue mundialista en Brasil 2014, vive un gran momento en el Apertura 2025 y apuntó al Piojo Herrera con un mensaje durísimo: “Es una falta de respeto”

Por último, Keylor cerró con una frase en la que, si bien no pidió la salida del Piojo Herrera, sí reconoció que debe llevarse a cambo un cambio profundo dentro de la Selección: “Hay que ser conscientes de que uno tiene que asumir la responsabilidad, saber que lo que hemos hecho hasta ahora no nos ha alcanzado y que tenemos que hacer más si queremos llegar al Mundial”.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Jafet Soto y tres históricos: sale a la luz el plan de la Fedefútbol para sacar al Piojo Herrera
Costa Rica

Jafet Soto y tres históricos: sale a la luz el plan de la Fedefútbol para sacar al Piojo Herrera

Revelan la decisión final de Fedefútbol sobre el futuro del Piojo Herrera
Costa Rica

Revelan la decisión final de Fedefútbol sobre el futuro del Piojo Herrera

Costa Rica consternada por la confirmación de Andrés Carevic
Costa Rica

Costa Rica consternada por la confirmación de Andrés Carevic

Aníbal Godoy en la MLS vs. José Caballero en la MLB: quién gana más
Panama

Aníbal Godoy en la MLS vs. José Caballero en la MLB: quién gana más

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo