El nivel de Manfred Ugalde en el final de esta temporada ha provocado que se lo vuelva a pedir para la Selección de Costa Rica. El juvenil del Twente FC renunció al combinado nacional debido a unas declaraciones poco afortunadas de Luis Fernando Suárez sobre él y sus condiciones.

En entrevista con Tigo Sports, Rodolfo Villalobos, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, fue consultado por la ausencia del delantero. El mandamás se mostró bastante molesto por las preguntas constantes sobre el futbolista de 21 años y respondió muy sincero sobre toda la situación.

“Ya pareciera que es como una necesidad, como una droga cada vez que se habla de Selección mayor hablar de Manfred Ugalde. Yo los he retado a todos ustedes (periodistas) a que vayan y hablen con él, porque siempre le preguntan a los mismos, yo no entiendo eso, ya se volvió una enfermedad“, comenzó declarando.

Y agregó: “No hay una conferencia de prensa en la que no se pregunte por Manfred, por qué ustedes no llaman a Manfred y le preguntan qué lo que pasa. Yo hablé con Luis Fernando de que no vamos a responder más sobre este tema y terminamos respondiendo por respeto, pero agarren el micrófono, llámenlo y pregúntenle a Manfred porque no quiere venir“.

Para finaliazar, insistió que la decisión de regresar la tiene Ugalde: “Uno abre una puerta cuando la ha cerrado, pero el que cerró la puerta fue él, no fue Luis Fernando Suárez ni la Fedefútbol, hemos hecho algunos intentos, recientemente Claudio Vivas (Director deportivo de la Fedefútbol) hizo un intento. Luis Fernando fue muy claro en su mensaje, las puertas están abiertas, no es un tema deportivo, nos encantaría que Ugalde estuviera aquí”.