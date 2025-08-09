Fue mundialista con Costa Rica, colgó los botines en Alajuelense y ahora volverá a jugar… pero para otro equipo

Júnior Díaz fue parte de aquella generación dorada del fútbol costarricense que sorprendió al planeta en el Mundial de Brasil 2014. El ex lateral izquierdo vivió su momento consagratorio al asistir a Bryan Ruiz para que El Capi, de cabeza, anotara el gol que selló el histórico triunfo 1-0 ante Italia.

Con la Selección de Costa Rica, disputó 81 partidos, marcó un gol y repartió tres asistencias, convirtiéndose en un rostro habitual de la Tricolor a lo largo de la pasada década.

El palmarés de Júnior Díaz

Díaz también dejó una huella importante a nivel doméstico. Formado en el Club Sport Herediano, conquistó un campeonato nacional y una Liga de Concacaf con los florenses, hazaña que más tarde repetiría con la Liga Deportiva Alajuelense, el club en el que decidió ponerle punto final a su carrera profesional en 2021.

Júnior Díaz, un hitórico de La Sele (Getty Images).

Su trayectoria también incluyó pasos por el Mainz 05 de Alemania, Club Brujas de Bélgica y Wisla Cracovia de Polonia (donde ganó tres campeonatos). A nivel clubes, el nacido en San José jugó un total de 366 partidos, en los que marcó 17 goles y dio 16 asistencias.

Júnior Díaz vuelve a las canchas

Ahora, con 41 años, Díaz volverá a saltar a un terreno de juego, aunque no será para Alajuelense ni en el ámbito profesional. El periodista Kevin Jiménez, presidente del equipo New Boyz que compite en la Seven Pro League, anunció al ex defensor como refuerzo de lujo para disputar la final contra Top Tygerz.

“Júnior Díaz jugará la final de la Seven Pro League con New Boyz este domingo. Una leyenda de nuestro país y todavía con mucho fútbol por dar ¡VAMOS POR LA PRIMERA!”, publicó Jiménez en redes sociales.

Con la ayuda del mundialista con Costa Rica, los Boyz buscarán coronarse en un torneo que ha ganado mucha visibilidad gracias a sus transmisiones por YouTube y su fuerte presencia en redes sociales.

Enfrente estarán los Top Tygerz, capitaneados por otro histórico de Alajuelense, Cristian Oviedo, que también apostaron por un fichaje de peso para la gran final. Su refuerzo bomba es nada menos que Michael Barrantes, también de 41 años, quien viene de disputar el Torneo Clausura 2025 con Santa Ana y todavía se mantiene activo en el fútbol profesional.