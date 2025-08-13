“Quiere volver”: sin lugar en Rusia, Manfred Ugalde toma la decisión que pocos esperaban en Costa Rica

Manfred Ugalde atraviesa un momento decisivo en su carrera tras no encontrar un lugar en el fútbol ruso, lo que lo llevó a tomar una determinación que pocos imaginaban en Costa Rica.

El delantero, que ha tenido pasos importantes en ligas europeas, busca un nuevo rumbo que le permita recuperar protagonismo y continuidad en la antesala del Mundial 2026.

Según la información compartida por el periodista Kevin Jiménez, Manfred Ugalde estaría dispuesto a concretar su llegada al Feyenoord, incluso aceptando una reducción en su salario actual para ajustarse a las condiciones del club.

La decisión de Manfred Ugalde que esperaban en Costa Rica

El delantero costarricense ve con buenos ojos la filosofía de la institución neerlandesa y la propuesta de juego que impulsa su técnico, el exfutbolista Robin van Persie, lo que refuerza su interés en este movimiento.

“Manfred Ugalde está de acuerdo con el movimiento a Feyenoord, le gusta mucho la filosofía del club y la idea de juego de su técnico Roben Van Persie, el delantero nacional quiere volver a una liga donde ya fue protagonista justo en un año tan clave antes del mundial 2026“; compartió el periodista Kevin Jiménez.

Jiménez también destacó que Ugalde busca regresar a una liga en la que ya fue protagonista, algo que considera clave en un año determinante previo al Mundial 2026 con la Selección de Costa Rica al mando de Miguel Herrera.

La posibilidad de competir nuevamente en un entorno exigente y de alto nivel representa para el atacante una oportunidad de seguir creciendo y llegar en óptimas condiciones a la cita mundialista con la Selección de Costa Rica.

