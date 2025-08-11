Piojo Herrera se anima a decir lo que todos en Costa Rica prefieren ocultar sobre los duelos ante Panamá: “Hace rato que no…”

La llegada de Miguel Herrera al banquillo de la Selección de Costa Rica ha generado expectativa, pero también un primer golpe de realidad. El estratega mexicano asumió el reto de levantar a una Tricolor que, en los últimos años, ha visto cómo su rivalidad histórica con México ha sido desplazada por un nuevo desafío: superar a Panamá.

Y no es casualidad. En los últimos enfrentamientos, la balanza se ha inclinado hacia los canaleros. Desde 2021, Panamá ha logrado victorias de peso, como el 3-1 en noviembre de 2023, el 0-3 en San José en la Liga de Naciones, y el triunfo global en la serie de cuartos de final de la Concacaf Nations League 2023-2024, que dejó a los ticos sin posibilidades de pelear por el título.

El historial reciente muestra que Panamá se ha convertido en un hueso duro de roer: de los últimos 11 duelos, ganó cinco, empató dos y perdió cuatro, con igualdad en goles (10 a 10). Un dato que marca el poderío que han tenido los canaleros.

¿Qué pedido le hicieron al Piojo Herrera cuando llegó a Costa Rica?

Con este panorama, a Herrera le llamó la atención el primer pedido que le hicieron al ponerse la chaqueta de la Sele: “Más allá de todo, yo me sorprendía cuando me decían que había que ganarle a Panamá. Traen una espinita clavada por no ganarle”.

Luego, agregó sobre como pesan los duelos de la Selección de Costa Rica contra el conjunto canalero: “Traen una espinita muy clavada con Panamá. Me ha sorprendido, pero bueno, hay que ganarle a todos, me piden ganarle a Panamá ahorita”.

El “Piojo” no evade el reto, pero deja claro que su meta va más allá: recuperar el respeto contra todos los rivales y, sobre todo, borrar esa espina que los panameños han sabido clavar una y otra vez en los últimos años.