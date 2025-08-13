Debutó en Herediano, la pasó mal en Europa y ahora conmovió a Jafet Soto con su revelación: “Mi meta es volver”

A sus apenas 21 años, Jewison Bennette habla como un veterano que ha vivido altibajos y decisiones difíciles en muy poco tiempo. Mundialista con Costa Rica en Qatar 2022, hoy milita en el LNZ Cherkasy de Ucrania, donde asegura haber encontrado la estabilidad y los minutos que necesitaba para retomar su gran objetivo: volver a vestir la camiseta de la selección nacional.

“Mi meta es volver a la selección nacional, eso es lo que me mueve todos los días. Tal vez he perdido tiempo ahí… La Sele es lo que más me encanta, pero ahora entreno más que nunca, hago trabajo extra y cuido mi alimentación. Quiero pelear por un puesto y sé que puedo lograrlo”, confesó Bennette en entrevista con ESPN desde Ucrania, en declaraciones que conmovieron al gerente general de Herediano, Jafet Soto, quien lo vio debutar en primera división.

En lo futbolístico, Bennette asegura que encontró lo que buscaba: un entrenador que confía en él y le da minutos. “Eso era lo que más necesitaba, jugar, sentirme importante y tener ritmo para que el técnico de la Selección me vea”, afirmó.

¿Cómo fracasó en sus primeros pasos en Europa?

Su paso por Inglaterra, en el Sunderland, dejó sentimientos encontrados. “En mi primera temporada jugué más de 20 partidos, pero luego llegó un nuevo director deportivo y decidió no tomarme en cuenta, sin darme razones. Me quedó esa espinita de volver a jugar allá porque sé que puedo rendir”, relató. Tras no obtener explicaciones, optó por buscar nuevos aires y apostó por un cambio radical de escenario.

Jewison Bennette se encuentra actualmente en Ucrania.

Bennette es consciente de que para regresar a la Selección no basta con su talento natural. Por eso, asegura que está cuidando cada detalle de su preparación física y mental.

Con minutos, regularidad y un entorno que lo respalda, su ilusión de volver a vestir la camiseta de Costa Rica sigue intacta, y no duda en repetirlo: “Representar a mi país es lo más importante para mí”.