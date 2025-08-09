Se frustró su fichaje bomba y ahora vive un drama en Europa: el duro momento de Manfred Ugalde que preocupa a Costa Rica

Luego de consagrarse como máximo goleador de la Liga Premier de Rusia en la temporada 2024-2025, el delantero costarricense Manfred Ugalde parecía listo para dar su gran salto a la élite de Europa con apenas 23 años.

Su nombre sonó con fuerza en gigantes como PSG y Mónaco, pero fue en los Países Bajos donde las negociaciones estuvieron más cerca de concretarse: Ajax y Feyenoord Rotterdam conversaron con el Spartak Moscú, aunque el club ruso fue tajante al exigir no menos de 20 millones de euros por su artillero estrella.

La cifra, considerada demasiada elevada, terminó enfriando el interés, y aunque el mercado de fichajes sigue abierto, ahora todo parece apuntar a que el tico continuará en Moscú.

Un regreso de pesadilla para Manfred Ugalde

Lo que nadie esperaba es que el inicio de temporada del atacante fuerta tan gris después de una campaña tan brillante. Por decisión del entrenador Dejan Stankovic, Ugalde ha sido titular en apenas un partido oficial del nuevo curso: el empate 1-1 ante Akron Togliatti, del que salió reemplazado en el entretiempo.

En el debut de liga disputó solo 16 minutos, en la segunda jornada 25, y en el encuentro de este sábado ante Lokomotiv Moscú arrancó en el banquillo e ingresó recién al minuto 70 en una derrota 4-2 que dejó al Spartak con apenas cuatro puntos de doce posibles.

Por si esto fuera poco, Ugalde ni siquiera fue tenido en consideración para el partido de la Copa de Rusia frente al Rostov, y por el momento no registra goles ni asistencias en la temporada.

El técnico serbio justificó la suplencia del delantero con el desgaste acumulado en la Copa Oro, donde Ugalde el máximo anotador de la Tricolor. Sin embargo, el calendario sigue avanzando y el tico no logra recuperar el rol estelar que tuvo la temporada pasada.

Un dolor de cabeza para el Piojo Herrera

Más allá de lo que sucede en Moscú, el bajo ritmo competitivo de Ugalde enciende las alarmas en Costa Rica. Miguel “Piojo” Herrera, DT de La Tricolor, sabe que el ex Deportivo Saprissa es su principal carta de gol para la fase final de las Eliminatorias de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo 2026.

En el Grupo C, junto a Honduras, Haití y Nicaragua, solo hay un boleto directo a la cita mundialista, y el Piojo Herrera necesitará tener a su delantero estrella en plena forma y con confianza.