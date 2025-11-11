Perjudica a Manfred Ugalde: el Piojo Herrera sorprende a Costa Rica con una decisión polémica antes de enfrentar a Haití

A dos días del crucial duelo ante Haití, el entrenador de la Selección de Costa Rica, Miguel “Piojo” Herrera, ya afina los últimos detalles tácticos para intentar conseguir tres puntos fundamentales rumbo al Mundial 2026.

La Tricolor, que marcha segunda en el Grupo C de las Eliminatorias Concacaf con 6 unidades, visitará a los caribeños este jueves 13 de noviembre en Curazao, en un partido que podría marcar su destino en la clasificación.

El esquema del Piojo Herrera

Según adelantó el periodista Kevin Jiménez, el estratega mexicano apostaría nuevamente por un sistema 5-2-3, similar al que utilizó en el empate 0-0 ante Honduras. La intención de Herrera es reforzar el bloque defensivo para neutralizar el contragolpe rival, que es la gran virtud del conjunto haitiano.

Piojo Herrera define su esquema para visitar a Haití en Curazao (FCRF).

En ese contexto, la línea de fondo podría estar compuesta por los zagueros Juan Pablo Vargas, Alexis Gamboa y Kendall Waston, acompañados por Haxzel Quirós y Francisco Calvo como carrileros.

Manfred Ugalde, el gran perjudicado

El problema es que este sistema podría afectar directamente a Manfred Ugalde, la gran figura costarricense en las Eliminatorias. Con el 5-2-3, el delantero del Spartak de Moscú sería desplazado a una posición de extremo derecho, tal como ocurrió en San Pedro Sula.

En aquel encuentro, su rendimiento se vio limitado, ya que tuvo pocas intervenciones y fue sustituido antes de la hora de juego. “Este 5-2-3 ya se usó en Honduras, y Manfred fue sacrificado jugando de extremo, donde le costó mucho”, recordó Jiménez en su análisis.

El 5-2-3 podría perjudicar a Manfred Ugalde (FCRF).

En caso de confirmarse esta alineación, el tridente ofensivo estaría conformado por Josimar Alcócer en la banda izquierda, Alonso Martínez como centrodelantero y Ugalde recostado sobre la derecha. El sacrificio táctico del ex Deportivo Saprissa puede ser necesario para dar mayor equilibrio al equipo y contener a un rival que juega muy directo.

¿Cuándo y dónde juega La Sele?

La Selección de Costa Rica enfrentará a Haití este jueves 13 de noviembre, desde las 8:00 p.m. (hora tica), en Curazao. Luego, el martes 18, el equipo nacional cerrará su participación en la fase de grupos recibiendo a Honduras en el Estadio Nacional de San José, en un duelo que podría definir definitivamente su destino mundialista.