¿Celso Borges y Joel Campbell titulares? El posible 11 del Piojo Herrera para enfrentar a Haití rumbo al Mundial 2026

Cada vez falta menos para que la Selección de Costa Rica afronte uno de los desafíos más determinantes de su camino rumbo a la Copa del Mundo 2026. Este jueves 13 de noviembre, desde las 8:00 p.m. (hora tica) en Curazao, el equipo dirigido por Miguel “Piojo” Herrera visitará a Haití por la quinta jornada del Grupo C de las Eliminatorias Concacaf.

Con 6 puntos, La Sele es escolta de Honduras (8), y necesita sumar para llegar con opciones al cierre frente a los catrachos en San José. Haití, por su parte, marcha tercero con 5 unidades, mientras que Nicaragua cierra el grupo con apenas un punto.

ver también Lo dice la FIFA: Costa Rica recibe la noticia que puede cambiarlo todo antes de jugarse la clasificación al Mundial 2026 contra Haití

Así formaría Costa Rica en Curazao

Pensando en un rival de gran intensidad física y con delanteros veloces, el Piojo Herrera apostaría por una línea de cinco defensores, priorizando el orden y la seguridad en el fondo. Todo indica que Costa Rica formará con un 5-2-3, que podría transformarse en 5-3-2 dependiendo del desarrollo del partido.

El posible once titular sería: Keylor Navas en el arco; Haxzel Quirós y Francisco Calvo como laterales; Juan Pablo Vargas, Alexis Gamboa y Kendall Waston en la zaga central; Aarón Murillo y Orlando Galo en la contención; y adelante, un tridente ofensivo con Josimar Alcócer, Manfred Ugalde y Alonso Martínez.

La posible formación de Costa Rica (Homecrowd.io).

¿Qué pasa con Celso y Joel?

En principio, los veteranos Celso Borges y Joel Campbell iniciarían en el banquillo, aunque no se descarta que el capitán de Liga Deportiva Alajuelense entre desde el arranque si Herrera termina decantándose por un 5-3-2.

Publicidad

Publicidad

Celso Borges podría llegar a ser titular (FCRF).

En este escenario, Celso podría ingresar por Josimar Alcócer para acompañar a Murillo y Galo en el mediocampo, y el doble nueve quedaría conformado por la dupla Martínez-Ugalde.

Publicidad

ver también Preocupación en Costa Rica: Alonso Martínez admite el detalle que mantiene en vilo al Piojo Herrera antes de visitar a Haití

En definitiva, Costa Rica se juega la vida ante Haití. Un tropiezo en el Caribe podría dejarla al borde de la eliminación antes del decisivo cierre frente a Honduras el 18 de noviembre en San José.