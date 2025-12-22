Qué necesita Real España ante Motagua para evitar la clasificación de Olimpia a la Gran Final

Real España llega a un partido de “vida o muerte” en la Triangular del Grupo A del Torneo Apertura 2025. Este martes 23 de diciembre a las 7:00 p. m., la Máquina se enfrenta a Motagua con una obligación clara: ganar para seguir soñando con la Gran Final y, al mismo tiempo, evitar que Olimpia asegure la clasificación de manera automática.

Al equipo de Jeaustin Campos le quedan dos partidos por disputar: el de este martes ante el Ciclón Azul y la última fecha frente al León en Tegucigalpa. En cambio, el conjunto de Eduardo Espinel solo tiene un encuentro restante, justamente el cierre ante Real España, y llega con una ventaja clave desde el formato: si terminan igualados en puntos, Olimpia se ve favorecido por su condición de cabeza de serie.

Lo único que le sirve a Real España

Real España necesita ganar sí o sí ante Motagua. Con la tabla actual, cualquier otro resultado lo deja sin margen:

Si Real España empata o pierde, Olimpia clasifica a la Gran Final.



Si Real España gana, mantiene vivas sus opciones y cambia por completo el escenario del grupo.

Por qué el triunfo de la Máquina cambia el panorama

Si Real España suma de a tres, el duelo siguiente ante Olimpia en Tegucigalpa se transforma en un choque decisivo, “prácticamente de semifinal”, con la final en el horizonte.

Motagua, por su parte, ya está eliminado, pero puede definir el destino del León y la Máquina según el resultado que logre.

Tabla de posiciones del Grupo A

Olimpia 7 pts. | 3 PJ

Real España 3 pts. | 2 PJ

Motagua 1 pts. | 3 PJ



¿Cuándo es el partido de la última fecha entre Olimpia y Real España?

El cierre del Grupo A se dará este sábado 27 de diciembre, entre los festejos de Navidad y Año Nuevo. Olimpia recibirá desde las 7:00 pm a Real España en el estadio Nacional Chelato Uclés, en un duelo puede tener mucho o nada en juego.