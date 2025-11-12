Sanción de Concacaf: los jugadores de Costa Rica que podrían perderse el partido contra Honduras por la última fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026

La Selección de Costa Rica se juega la vida en las dos últimas fechas de las Eliminatorias ante Haití y Honduras obtener su boleto al Mundial de 2026. Sin embargo, más allá de sacar los resultados positivos, hay piedras en el camino desde Concacaf que Miguel Herrera tendrá que esquivar para tener más posibilidades.

Recordemos que Costa Rica se encuentra en el segundo lugar del Grupo C con seis puntos. La Sele viene de empatar como visitante (0-0) ante Honduras y de golear en casa (4-1) a Nicaragua.

¿Cuáles son los jugadores de Costa Rica que podrían perderse el partido contra Honduras?

Cuatro jugadores de Costa Rica llegan al duelo ante Haití caminando por la cuerda floja: Kendall Waston, Haxzel Quirós, Carlos Mora y Manfred Ugalde están apercibidos.

Recordemos que según las normas de Concacaf, si reciben una tarjeta amarilla ante Haití, quedarán suspendidos y no podrán disputar el crucial partido frente a Honduras en la última fecha de Eliminatorias.

¿Cuándo juega Costa Rica vs. Honduras por las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026?

La Selección de Costa Rica y la Selección de Honduras jugarán el martes 18 de noviembre a las 7:00 p.m. hora tica. Ese compromiso marcará el cierre de la fase eliminatoria rumbo al Mundial 2026 y será clave para definir el futuro de ambas selecciones en la competencia.

