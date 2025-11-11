“Obviamente afecta”: Manfred Ugalde se sincera y habla sobre lo que más le molesta de jugar con Costa Rica

La Selección de Costa Rica ya está completa para afrontar los decisivos compromisos ante Haití y Honduras por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, y una de sus grandes figuras, Manfred Ugalde, fue recibido entre cámaras y micrófonos tras un extenso viaje desde Rusia.

El delantero del Spartak Moscú, quien atraviesa un gran momento en el fútbol europeo, se sinceró sobre lo que más le cuesta en cada convocatoria con la Tricolor: los largos desplazamientos desde Europa y el desgaste físico que eso implica.

¿Qué dijo Manfred Ugalde sobre los problemas en viajar a Costa Rica?

“Es una bendición venir a la selección. Es un viaje largo, ya sabía que la decisión de jugar en Rusia iba a tener viajes largos para jugar en la selección”, expresó Manfred Ugalde al arribar al país, con visible cansancio pero también con ilusión por los duelos decisivos que se aproximan.

El atacante, sin embargo, no ocultó que el cambio de horario y las horas de vuelo terminan pasándole factura. “Obviamente afecta porque ocupo unos días para recuperarme, pero por dicha soy joven y me recupero más rápido. Me siento bien”, agregó con una sonrisa, dejando claro que está listo para aportar su talento en el ataque nacional.

Tweet placeholder

La Sele, dirigida por Piojo Herrera, se juega la clasificación directa al Mundial de Norteamérica 2026 en esta doble fecha. Primero deberá visitar a Haití este jueves, y luego recibirá a Honduras en el Estadio Nacional, el martes siguiente. Costa Rica marcha segunda del grupo con seis puntos, dos menos que los catrachos, y está obligada a ganar ambos compromisos si quiere evitar el repechaje intercontinental.

Publicidad

Publicidad

ver también Kendall Waston le pega a Honduras en donde más duele y calienta el cruce por la clasificación al Mundial 2026

Ugalde, considerado una de las piezas más determinantes del combinado nacional, se perfila como titular en el ataque costarricense. Su madurez y crecimiento futbolístico en Rusia lo han consolidado como una de las principales cartas ofensivas de la Tricolor.