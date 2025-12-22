Es tendencia:
Qué pasa con Olimpia si Real España gana, empata o pierde ante Motagua

Olimpia depende de Motagua, con estos resultados el León estará en la final contra Marathón que ya clasificó por el sector B.

maximiliano mansilla

Por Maximiliano Mansilla

La Liga Nacional de Honduras está en su fase de definición.
La Liga Nacional de Honduras está en su fase de definición.

A Olimpia le toca descansar en la jornada 5 de las Triangulares, pero igual puede celebrar. El León, líder del Grupo A con 7 puntos, está atento a lo que ocurra en Real España vs. Motagua, porque el resultado puede confirmar su pase a la Gran Final sin necesidad de esperar una última jornada con suspenso.

El partido se jugará el martes 23 de diciembre a las 7:00 p. m., tras el cambio de programación (se iba a disputar el 24), y será transmitido en vivo por Deportes TVC. En ese contexto, Olimpia tiene un escenario favorable: la combinación de puntos en la tabla lo deja a un paso, siempre que Real España no consiga el resultado que necesita.

Qué necesita Real España ante Motagua para evitar la clasificación de Olimpia a la Gran Final

Si Real España gana ante Motagua

  • Olimpia NO clasifica todavía.
  • La definición se traslada al siguiente duelo: Olimpia vs Real España en Tegucigalpa, que quedaría planteado como un partido decisivo, “prácticamente de semifinal”.

Si Real España empata ante Motagua

  • Olimpia clasifica a la Gran Final
  • Real España podría alcanzar en puntos al León si lo supera en la última fecha pero el reglamento establece que en ese caso pasa el equipo cabeza de serie, es decir, Olimpia.

Si Real España pierde ante Motagua

  • Olimpia clasifica a la Gran Final.
  • Motagua, pese a estar eliminado, termina influyendo directamente en el desenlace.
No solo perdió la 41: Saprissa recibe la noticia desde Honduras que puede darle un duro golpe ante los ojos de Centroamérica

Tabla de posiciones del Grupo A

  1. Olimpia 7 pts. | 3 PJ
  2. Real España 3 pts. | 2 PJ 
  3. Motagua 1 pts. | 3 PJ
