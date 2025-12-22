Qué pasa con Olimpia si Real España gana, empata o pierde ante Motagua

A Olimpia le toca descansar en la jornada 5 de las Triangulares, pero igual puede celebrar. El León, líder del Grupo A con 7 puntos, está atento a lo que ocurra en Real España vs. Motagua, porque el resultado puede confirmar su pase a la Gran Final sin necesidad de esperar una última jornada con suspenso.

El partido se jugará el martes 23 de diciembre a las 7:00 p. m., tras el cambio de programación (se iba a disputar el 24), y será transmitido en vivo por Deportes TVC. En ese contexto, Olimpia tiene un escenario favorable: la combinación de puntos en la tabla lo deja a un paso, siempre que Real España no consiga el resultado que necesita.

Si Real España gana ante Motagua

Olimpia NO clasifica todavía.

La definición se traslada al siguiente duelo: Olimpia vs Real España en Tegucigalpa, que quedaría planteado como un partido decisivo, “prácticamente de semifinal”.



Si Real España empata ante Motagua

Olimpia clasifica a la Gran Final

Real España podría alcanzar en puntos al León si lo supera en la última fecha pero el reglamento establece que en ese caso pasa el equipo cabeza de serie, es decir, Olimpia.



Si Real España pierde ante Motagua

Olimpia clasifica a la Gran Final.



Motagua, pese a estar eliminado, termina influyendo directamente en el desenlace.

Tabla de posiciones del Grupo A

Olimpia 7 pts. | 3 PJ Real España 3 pts. | 2 PJ Motagua 1 pts. | 3 PJ

