Desde su llegada a la Liga Deportiva Alajuelense en 2021, Celso Borges no había podido levantar el trofeo de un campeonato nacional hasta este sábado. El capitán manudo terminó la sequía y consiguió lo que tanto le pesaba al equipo en Costa Rica.

Después de esta consagración, se lo notó a Celso muy feliz y también muy emocionado. Lo demostró con sus palabras luego de alzar el título del Apertura: “Se va a sentir muy bien, no tengo palabras ahorita, pura emoción. Muy contento por todos. Romper una sequía siempre es difícil. Significa mucho para nosotros“.

Este lunes, el líder de Alajuelense volvió a ser entrevistado luego de la conquista en el Morera Soto y habló de su futuro cercano específicamente con la Selección de Costa Rica.

Celso Borges ve muy complicado su regreso a la Selección de Costa Rica

En una entrevista con el programa Tiempo Final, Celso Borges no le cerró la puerta a La Sele, pero dejó en claro que será muy difícil que vuelta a formar parte de una convocatoria con el nuevo entrenador que asuma.

“Llega un momento donde uno dice, rindo con el club o rindo con la selección, para rendir en los dos lugares es bravo. No le cierro la puerta pero con 37, 38 años es complicado. Hay muchachos jóvenes que vienen haciendo las cosas bastante bien“, aseguró el experimentado futbolista.

Sin embargo, Celso Borges dejó en claro que, “si quieren que en el próximo proceso esté“, formará parte de La Sele. “Uno siempre está a una llamada y a ver que es lo que desea“, agregó.