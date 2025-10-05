Golpe en Europa: Manfred Ugalde sufre el revés más duro justo antes de sumarse a la Selección de Costa Rica

Manfred Ugalde está llamado a ser la gran esperanza ofensiva de la Selección de Costa Rica en la inminente visita a San Pedro Sula, donde la Honduras de Reinaldo Rueda la esperará en el siempre hostil Estadio Francisco Morazán.

Este duelo entre ticos y catrachos será determinante para comenzar a definir quién se quedará con el único boleto directo al Mundial 2026 que ofrece el Grupo C de las eliminatorias Concacaf.

Sin embargo, antes de tomar su vuelo hacia Costa Rica, el delantero de 23 años afrontó uno de los partidos más importantes de la temporada con el Spartak de Moscú: el Gran derbi moscovita frente al CSKA Moscú.

Derrota dolorosa y actuación discreta de Ugalde

Ugalde, que venía en racha tras anotar 4 goles en sus últimos 3 juegos con el conjunto rojiblanco, no tuvo su día en el clásico más importante de Rusia. Su equipo fue derrotado por 3-2, y el delantero no logró marcar goles ni repartir asistencias; además, recibió una amonestación.

La actuación general del Spartak fue decepcionante. En menos de 20 minutos del primer tiempo, los dirigidos por Dejan Stankovic ya perdían por 3-0 ante sus acérrimos rivales.

La reacción, que llegó por intermedio de Gedson Fernandes y Levi García, acercó al Spartak en el marcador, pero no fue suficiente para rescatar al menos un punto en su visita al líder de la Liga Premier de Rusia.

Concentración total en La Sele

Ahora, Manfred Ugalde intentará dejar atrás este duro golpe para enfocarse en lo que le depara la Selección Nacional. El legionario será el último de los convocados por Piojo Herrera en llegar al país: se espera que arribe el lunes 6 de octubre, alrededor de las 7:40 p.m. (hora tica), apenas tres días antes del duelo definitorio ante Honduras.

La Tricolor visitará al equipo de Reinaldo Rueda en el Estadio Francisco Morazán este jueves 9 de octubre a las 8:00 p.m. (hora de Centroamérica), en un encuentro que corresponde a la tercera jornada del Grupo C de la fase final de las eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026.

