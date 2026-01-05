Saprissa sorprende y descarta a un bicampeón con Vladimir Quesada: “Rescindió su contrato”

Saprissa está abierto a los movimientos que puedan darse en su plantilla en este breve pero intenso mercado de fichajes. Así lo confirmó Erick Lonnis, cabeza del Comité Deportivo de la institución, externando en la rueda de prensa de este lunes que se avecinan más salidas que fichajes.

Al hablar de nombre propios, mencionó que los dos laterales derechos: Kenay Myrie (18 años) y Gerald Taylor (24), tienen chances de dar el salto a equipos del extranjero. Misma posición en la que se desempeña uno de los más recientes descartes de la “S”, recordado por ser bicampeón bajo las órdenes de Vladimir Quesada.

Sigue la limpieza en Saprissa

El periodista Kevin Jiménez confirmó la desvinculación definitiva de Kliver Gómez de Saprissa. El defensor “ya rescindió su contrato” y “firmó con Puntarenas FC como agente libre por 2 años”, escribió en sus redes sociales.

A Gómez le restaba un año más de ligamen con los morados, pero se siente muy a gusto en el cuadro porteño y continuará allí su carrera: “Deseo quedarme. Aquí tienen mucho cariño hacia mi persona, me valoran como jugador y creo que eso es lo más importante. Estoy muy contento. Mi mentalidad es ser campeón con este club, el que me dio de crecer siempre”, manifestó después del empate 1-1 con San Carlos.

El futbolista de 25 años tuvo un flojo rendimiento en el cierre de la etapa ganadora que comandó Vladimir Quesada, con un histórico tetracampeonato del cual el lateral fue parte, pues conquistó el Apertura 2023 y el Clausura 2024. Tras la salida del mencionado entrenador llegó José Giacone, quien lo borró de forma definitiva y Puntarenas le terminó abriendo las puertas nuevamente.

En el último campeonato, Gómez jugó 17 partidos allí, brindando un gol y una asistencia en 1.304 minutos. Sin duda es uno de los hombres de confianza del estratega César Alpízar y en 2026 buscarán llevar otra vez a los chuchequeros a la fase final.

Hasta el momento, Saprissa lleva ocho bajas confirmadas: Dax Palmer (Alcorcón), Ethan Drummond (Pérez Zeledón), Yoserth Hernández (Liberia), Douglas Sequeira (Liberia), Mauricio Villalobos (Liberia), Esteban Alvarado (se retiró), Warren Madrigal (Nashville) y Nicolás Delgadillo. Por el mismo camino seguirá Gustavo Herrera.