Fedefútbol confirma lo que todo Costa Rica quería saber sobre Celso Borges antes del clásico con Honduras: “Se decidió…”

Fedefútbol confirma lo que todo Costa Rica quería saber sobre Celso Borges antes del clásico con Honduras

La fedefútbol rompió el silencio sobre el estado de Celso Borges con la Selección de Costa Rica. Descubre las últimas novedades.

Las alarmas se encendieron en Costa Rica luego de que Celso Borges no completara la práctica del sábado y se mostrara visiblemente afectado, según los primeros reportes. Pese a la preocupación, el mediocampista apareció en la lista oficial de convocados que publicó la Federación Costarricense de Fútbol al mediodía.

¿Qué dijo la fedefútbol sobre Celso Borges?

La Federación Costarricense de Fútbol emitió un comunicado para aclarar la situación de Celso Borges, confirmando que el mediocampista continúa en proceso de recuperación de una lesión muscular sufrida a finales de septiembre.

Según el informe, el jugador presentó una leve molestia y fue apartado del entrenamiento de forma preventiva. Así fue el comunicado que sacó la Fedefútbol sobre el estado de Celso Borges.

En relación al caso del jugador Celso Borges, se aclara que Celso viene en proceso de recuperación de una lesión muscular sufrida a finales de setiembre, y ayer presentó una leve molestia, por lo que se decidió apartarlo de la práctica de forma preventiva”, explicó el comunicado desde la Fedefútbol.

“Actualmente, e encuentra estable y su evolución continúa siendo positiva dentro del proceso que viene realizando. Su condición será evaluada día a día por el cuerpo médico”, añadió la FCRF sobre el estado de Celso Borges.

Por ahora, Celso Borges se mantiene dentro de la lista de 26 convocados que trabajan bajo las órdenes del cuerpo técnico. La selección de Costa Rica continúa entrenando a doble turno de cara a los importantes duelos eliminatorios frente a Honduras y Nicaragua.

