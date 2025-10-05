“Se ha demostrado”: Johan Venegas señala la verdad que el Piojo Herrera deberá afrontar antes de visitar Honduras

Cuando Miguel “Piojo” Herrera dio a conocer sus intenciones de sumar a más jugadores del medio nacional para la convocatoria de la Selección de Costa Rica de cara a la doble jornada de eliminatorias rumbo al Mundial 2026 (9 de octubre vs Honduras y 13 de octubre vs Nicaragua), los fanáticos ticos especularon sobre la posibilidad de que Johan Venegas volviera a vestir el uniforme del combinado nacional.

A sus 36 años, el experimentado delantero con pasado en Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense se ha convertido en una de las grandes figuras del Cartaginés de Andrés Carevic.

Venegas anotó cinco goles en la Copa Centroamericana 2025, y también lleva dos tantos en el Torneo Apertura, que tiene a los brumosos como uno de los animadores de la fase regular. Pero a pesar de su gran nivel, finalmente se quedó fuera de la lista definitiva de Herrera, que decidió llamar a referentes como Kendall Waston y Celso Borges.

Johan Venegas no pierde la fe en La Sele

En este contexto, Venegas fue consultado por La Nación acerca del difícil panorama que le espera a Costa Rica en el Francisco Morazán, un estadio que históricamente ejerce presión sobre los visitantes.

Johan Venegas opinó sobre el Clásico Centroamericano (CS Cartaginés).

Desde la perspectiva del veterano goleador, el partido en suelo catracho será una prueba de carácter para los ticos. “Va a ser un partido de dientes apretados, pero creo que nosotros como Selección tenemos la jerarquía y sabemos jugar ese tipo de partidos. La historia así lo dicta, Costa Rica tiene una historia muy rica que tampoco la podemos olvidar y entonces creo que va a ser un partido muy bonito”, aseguró.

“Se ha demostrado”: Costa Rica no tiene excusas

“Tengo toda la convicción de que Costa Rica hará un gran partido en Honduras y que creo que se ha demostrado con los clubes que a ese país se puede ir a jugar sin contemplaciones. Y también hay que tener el carácter y la personalidad para hacerlo, creo que tenemos el talento para sacar un gran resultado en San Pedro Sula”, pronosticó Johan Venegas.

Con este mensaje, el artillero recordó la reciente clasificación de Liga Deportiva Alajuelense a las semifinales de Copa Centroamericana, revirtiendo la eliminatoria con Motagua en Tegucigalpa.

Además, opinó sobre la incorporación de jugadores del medio local. “Tenemos mucho talento, y las incorporaciones que han hecho con experiencia como Celso Borges y Allan Cruz serán importantes“, vaticinó el delantero brumoso, enviando un mensaje de confianza a todo el combinado nacional.

De esta manera, Johan Venegas dejó bien en claro que Costa Rica debe ir al Morazán a dominar el juego, confiando en que el combinado del Piojo Herrera tiene lo necesario para superar la presión y salir con un triunfo en uno de los estadios más difíciles de la región.