Fue una de las grandes promesas de Saprissa, salió campeón y ahora fichará con un rival directo

Durante varios años fue señalado como uno de los proyectos más interesantes surgidos de las divisiones menores del Deportivo Saprissa. Con debut en Primera División en 2020, este futbolista prometía mucho y era bien visto en los morados.

Su momento más destacado llegó en el Clausura 2021, torneo en el que logró consagrarse campeón con Saprissa, formando parte de una generación que apuntaba alto y que parecía tener asegurado su futuro en el club tibaseño. Lamentablemente, con el pasar del tiempo fue perdiendo lugar en el primer equipo.

¿Quién es el e Saprissa que cambió de lcub?

Se trata de Jordy Evans, quien con la perdida de continuidad fue a buscar minutos en otros equipos del fútbol nacional. Primero pasó a préstamo por Municipal Grecia, luego continuó su carrera en Santos de Guápiles como agente libre y, más recientemente, defendió los colores de Santa Ana.

En el último torneo, el lateral derecho de 23 años logró regularidad y protagonismo: disputó 26 partidos, anotó un gol y aportó dos asistencias, números que volvieron a poner su nombre en el radar de clubes de la Primera División.

Jordy Evans no pudo destacarse en Saprissa.

¿A qué equipo irá ahora Jordy Evans?

Según informó el periodista Kevin Jiménez, Jordy Evans es una opción fuerte para reforzar a la Asociación Deportiva San Carlos, movimiento que marcaría su llegada a un rival directo de Saprissa y un nuevo capítulo en su carrera profesional.

De concretarse la negociación, el exmorado tendrá la oportunidad de relanzar su trayectoria en un club con aspiraciones claras, mientras que en Tibás observarán cómo una de sus antiguas promesas refuerza a un competidor del campeonato nacional.