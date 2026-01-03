Es tendencia:
“Un mal sabor de boca”: Brian Rubio se fue de Herediano y no se guardó nada en su último mensaje como florense

La salida de Brian Rubio de Herediano estuvo acompañada por una despedida que sorprendió a los florenses por su sinceridad.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Brian Rubio no es más jugador del Herediano.
Brian Rubio no es más jugador del Herediano.

El Club Sport Herediano hizo todo lo que estuvo a su alcance para intentar retener a Brian Rubio tras el final de su préstamo desde Mazatlán FC de la Liga MX, pero las negociaciones encabezadas por la directiva presidida por Jafet Soto terminaron siendo infructuosas.

De esta manera, este viernes 3 de enero el periodista César Luis Merlo confirmó cuál será el futuro del atacante azteca. “Brian Rubio jugará en Mazatlán este torneo. Después de su paso por Herediano, el delantero no saldrá otra vez a préstamo y se quedará en los Cañoneros por este semestre”, informó el argentino, despejando cualquier especulación sobre una posible continuidad del delantero en Heredia o una nueva cesión.

Así, Rubio cerró una segunda etapa como florense que estuvo lejos de igualar lo esperado. Le costó consolidarse como titular en el Torneo Apertura 2025, donde disputó 14 partidos, anotó 2 goles y repartió 1 asistencia, números que reflejan un rendimiento irregular en un semestre marcado por la frustración colectiva del equipo en su intento de alcanzar el tricampeonato.

Tweet placeholder

La despedida de Brian Rubio

Antes de que el Team hiciera oficial su despedida, el propio futbolista oriundo de Guadalajara se adelantó y publicó en su cuenta de Instagram un mensaje de adiós cargado de sinceridad.

“Querido Herediano, muchas gracias por todo, me voy con ganas de quedarme y con un mal sabor de boca por no haber conseguido ese objetivo tan deseado, pero sobre todo me voy en paz por siempre haber dado lo mejor de mí para la institución. Fue una etapa fugaz, pero sin duda disfruté cada momento que vestí la rojiamarilla. A todos los que estuvieron en este tiempo, nuevamente gracias; les deseo lo mejor en todo lo que venga”, escribió Rubio.

La despedida de Brian Rubio (Instagram).

La despedida de Brian Rubio (Instagram).

Pese a que tanto Jafet Soto como el propio jugador tenían la intención de que continuara en el Clausura 2026, las partes no lograron ponerse de acuerdo. De este modo, a Brian Rubio le tocará regresar al club dueño de su ficha, donde tendrá una última oportunidad de demostrar en México y dejar atrás una etapa en Heredia que terminó, según sus propias palabras, con un mal sabor de boca.

