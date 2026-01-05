No gustará en Saprissa: el puñal que recibieron desde Nashville en la presentación de Warren Madrigal

Warren Madrigal ya es oficialmente nuevo jugador del Nashville SC, club de la MLS con el que firmó contrato hasta la temporada 2028-2029, con opción de extender el vínculo un año más. Sin embargo, más allá de la duración del acuerdo o del monto de la transferencia, una frase en su presentación encendió la polémica.

Durante el anuncio oficial, el gerente general y presidente de Operaciones de Fútbol del Nashville SC, Mike Jacobs, dejó en claro cuál será el escenario competitivo que tendrá el costarricense en su nueva etapa. Un escenario que no estaba contemplado para él en su etapa anterior y que marca una diferencia sustancial en su carrera.

En declaraciones brindadas a Teletica, Jacobs destacó el talento de Madrigal y el potencial que ve el club en su fichaje: “Warren es un talento brillante que ha destacado tanto en su club como en su Selección. Hay una larga lista de atacantes costarricenses que han triunfado en la Major League Soccer, y creemos que Warren tiene el potencial para seguir sus pasos”.

El comentario que dolió en Saprissa

Pero fue al referirse al contexto competitivo donde llegó el mensaje más fuerte: “Warren tendrá la oportunidad de jugar en la que posiblemente sea la mejor liga de Norteamérica, así como en la Copa de Campeones de la Concacaf, por lo que jugará con y contra los mejores jugadores de la región”, afirmó Jacobs.

Warren Madrigal fue presentado en Nashville.

La mención directa a la Concachampions no pasó desapercibida. Mientras en Saprissa su participación en ese torneo no estaba dentro de los planes, en su nuevo club la competencia continental forma parte del proyecto desde el primer día.

Publicidad

Publicidad

ver también Ofertas del exterior: Saprissa confirma la noticia que puede traerle problemas a Vladimir Quesada

Jacobs reforzó la idea al describir el nivel de exigencia de Nashville SC, un equipo que compite año a año por títulos y que recientemente levantó la US Open Cup, además de disputar finales y enfrentar a figuras de talla mundial.