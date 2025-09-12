Walter Paté Centeno no fue la excepción al hablar del complicado presente que atraviesa la Selección de Costa Rica. El técnico de San Carlos estuvo en conferencia de prensa tras la victoria de su equipo ante Guadalupe y no se guardó nada cuando le preguntaron sobre La Sele.

Como habitualmente ocurre, Paté no escatima en sus declaraciones y se muestra muy frontal. Este jueves, luego del partido que ganó San Carlos, explicó que hay que darle tiempo al Piojo Herrera para construir un proceso e hizo énfasis en la necesidad de dejar trabajar.

¿Por qué Paté Centeno pide que le den tiempo al Piojo Herrera en La Sele?

“Tenemos miedo a perder. A veces hay que equivocarse para alcanzar el éxito. Lo importante es ir al Mundial, pero ¿cómo vamos a ir? Con la forma del 2022 y 2018 no fuimos a ningún lado. Dejen al entrenador que decida, porque después hay que pagarle un montón de plata. Dejemos el vicio y confiemos en el profesor. Protejamos la selección, dejemos que se equivoquen y crezcan“, declaró Paté sobre el Piojo Herrera, quien está pasando por su peor momento con las críticas desde que llegó a Costa Rica.

Para dar un ejemplo del equivocarse para luego llegar al éxito, puso en lo más alto al equipo de Brasil 2014, que tuvo muchos nombres repetidos de Sudáfrica 2010. “La selección más exitosa de Costa Rica fue la del 2014 y en el 2010 quedamos eliminados“, detalló el entrenador del conjunto sancarleño.

El pedido de Paté Centeno al Piojo Herrera

Tras pedir paciencia con los resultados de la Selección de Costa Rica, Centeno le hizo un pedido expreso al Piojo Herrera para que mantenga durante su ciclo: “Yo voy a apelar a que le den continuidad a esa jugadores jóvenes que hacen sus primeras armas en la selección“.

Sobre el flojo resultado que obtuvo La Sele ante Haití, Paté consideró que hubo un menosprecio al rival. “Vi el partido, la verdad que todo el mundo menospreció al rival, que lo hizo bien. Está todo muy igualado. El otro equipo hizo un segundo tiempo muy bueno y a Costa Rica no le alcanzó“, detalló.