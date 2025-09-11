“Tiene todos los argumentos”: postulan a reconocido DT extranjero como posible reemplazante de Miguel Herrera en Costa Rica

La Selección de Costa Rica al mando de Miguel Herrera, atraviesa un momento complicado en su intento por clasificar al Mundial 2026. El empate 3-3 en casa ante Haití encendió las alarmas, ya que expuso las falencias del equipo y dejó en evidencia la dificultad para marcar diferencia en una eliminatoria que exige mayor solidez y jerarquía.

A partir de estos resultados se tomarán medidas para los próximos compromisos de Costa Rica en estas Eliminatorias. Miguel Herrera no ha podido responder de la mejor manera y las postulaciones comienzan a llegar.

ver también “Se merece estar en La Sele”: Hernán Medford le marca la cancha al Piojo Herrera y le dice a qué jugador debería convocar

¿Quién podría ser el reemplazo de Miguel Herrera en Costa Rica?

Según información compartida por Teletica, medios mexicanos como TVC Deportes señalaron que el paraguayo José Saturnino Cardozo suena como una de las posibles alternativas para sustituir a Miguel Herrera en la Selección de Costa Rica.

Publicidad

Publicidad

“No hemos escuchado nada, pero sí es por capacidad y conocimiento, el profe Cardozo creo que tiene todos los argumentos, estos meses que he trabajado con él, es un tipo muy táctico y sobre todo estratégico, yo le agradezco mucho que esté acá y aceptara el proyecto, es un tema que le saca lo que tenga el jugador”, aseguraron desde La Teja.

José Saturnino Cardozo – DT de Municipal Liberia

Publicidad

El Municipal Liberia al mando de José Saturnino Cardozo atraviesa un inicio de torneo soñado, colocándose en lo más alto de la tabla con 14 puntos en siete jornadas. Los pamperos han mostrado solidez en su rendimiento, con cuatro victorias, dos empates y apenas una derrota, respaldados por un ataque que ya suma 12 goles a favor.

Publicidad

¿Qué se dice desde la Fedefútbol sobre el futuro de Miguel Herrera?

Según la información revelada por Christian Sandoval, director de Teletica Deportes Radio, la decisión de la Federación es mantener al estratega mexicano en su cargo, al menos de cara a los compromisos que se vienen en el calendario eliminatorio.

Publicidad

Miguel Herrera – Entrenador de la Selección de Costa Rica

El periodista explicó que, pese a que algunos dirigentes del Comité Ejecutivo sí han planteado la posibilidad de su salida, el consenso mayoritario es darle continuidad al proyecto. Sandoval enfatizó que no existe un “plan B” a tan solo un mes de enfrentar partidos cruciales ante Honduras y Nicaragua.

Publicidad

Publicidad

“El grueso coincide en que no salga el técnico a falta de un mes para ir a Honduras y Nicaragua en casa. No hay un plan B”, finalizó.

¿Cuándo vuelve a jugar Costa Rica por Eliminatorias?

Costa Rica ya tiene definidos sus próximos compromisos en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El primero será el 9 de octubre, cuando la Tricolor visite a Honduras en un duelo clave del Grupo C, donde ambos equipos pelean por mantenerse con vida en la clasificación

Publicidad

Posteriormente, el 13 de octubre, la Sele abrirá sus puertas en casa para recibir a Nicaragua en un encuentro que puede convertirse en determinante para sus aspiraciones.