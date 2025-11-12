Toda Costa Rica consternada con lo que dijo Reinaldo Rueda sobre Paté Centeno tras humillar a Honduras con su frase

Para la selección de Honduras llegó la hora cero. Reinaldo Rueda y sus dirigidos se juegan todo en esta fecha FIFA de noviembre ante Nicaragua y Costa Rica.

La Bicolor depende de si misma para clasificar al Mundial 2026 y Reinaldo Rueda ha estado en conferencia de prensa en suelo pinolero para hablar de muchas cosas.

En sus palabras aseguró que mañana no se juega la clasificación y todo se cierra en San José ante Costa Rica con el pitazo final del árbitro.

Seguido de esto y de muchas consultas en conferencia de prensa, Rueda Rivera fue consultado por las palabras que dejó Paté Centeno, ex jugador tico que humilló a Honduras.

¿Qué fue lo que dijo Paté Centeno de Honduras?

“Me alegra, yo sabía que los dos equipos costarricenses iban a pasar, porque los equipos hondureños cuando tienen que ganar, no ganan y los ticos cuando tenemos que ganar, ganamos”.

Y agregó: “Esa es la diferencia entre el fútbol de Honduras y Costa Rica, en los momentos clave, gana Costa Rica”.

Esas palabras han marcado a muchos en Honduras y a Rueda se le consultó para que diera su versión de lo que se piensa dentro de la Bicolor.

¿Tocó el ánimo del los futbolistas las palabras de Paté Centeno, que dijo que Honduras en los momentos importantes no gana?

“Todo lo que se diga de afuera por la comunicación que existe, y claro, hay de jugadores a jugadores que lo asimilan diferente. Lo que puedo decir (de Paté) que eso está por demostrarse en la cancha, todo se define allá adentro. Hay muchos actores en esto, los históricos de cada país tienen su experiencia, su voz, su concepto y todo eso vale en el entorno de un partido de este nivel. Ojalá que los futbolistas sepan regular mentalmente esos conceptos y que sirvan para exigirse y colocar el carácter positivo para aspirar a estar en el Mundial“.

La respuesta de Reinaldo Rueda, siempre a su estilo, con educación y mucha cordura, eso sí, les dejó claro a los ticos que todo se jugará en la cancha.