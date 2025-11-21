Se olvida de Keylor Navas y Paté Centeno: Vladimir Quesada no duda y elige al mejor jugador de la historia de Saprissa

El Deportivo Saprissa vive días de celebración interna tras el nuevo récord alcanzado por Mariano Torres, quien se convirtió en el extranjero con más partidos disputados en la historia de la Primera División de Costa Rica. Y en medio de ese reconocimiento, el técnico morado, Vladimir Quesada, dejó una declaración que sacude por completo el debate sobre los más grandes ídolos del club.

En conferencia de prensa, Quesada fue consultado por el logro del capitán argentino y no dudó ni un segundo en ubicarlo en lo más alto del olimpo saprissista, por encima de figuras históricas como Keylor Navas, Walter “Paté” Centeno, o cualquier otra leyenda morada.

¿Qué dijo Vladimir Quesada sobre Mariano Torres?

“Me alegra mucho por Mariano, es un gran profesional. Hay una muy buena relación con él y con muchos otros. Es muy bueno saberlo. Yo he dado mi opinión personal de lo que creo que es Mariano en nuestra institución y en el fútbol nacional”, comenzó diciendo Vladimir Quesada.

Acto seguido, soltó la frase que encendió el debate en todo el país:

“Mariano, probablemente, es el mejor jugador que yo he visto en el Deportivo Saprissa y cuidado si no en el fútbol nacional”.

Quesada, quien ha sido jugador, formador y ahora entrenador del equipo, respaldó su postura destacando la ética de trabajo del argentino y su influencia en todos los títulos conquistados durante los últimos años. Incluso lamentó que el volante nunca recibiera la oportunidad de jugar con la Selección Nacional, pese a su residencia prolongada y su aporte sostenido al balompié tico.

Publicidad

Publicidad

“Esto lo respalda: es un gran trabajador. Lamento que no haya jugado para nuestra selección, que nadie haya hecho el esfuerzo de procurar esa oportunidad. Espero que mañana haga un gran partido”, sentenció.

ver también Saprissa lo hace oficial: se confirma la noticia que esperaban todos los morados con una novedad inédita a nivel mundial

Las palabras del entrenador ya generan debate en redes sociales y en la afición morada, donde muchos coinciden con él y otros lo cuestionan por colocar al argentino por encima de íconos históricos. Lo cierto es que Mariano Torres continúa dejando huella, y para Vladimir Quesada, su nombre ya está escrito en el lugar más alto de la historia del Saprissa.