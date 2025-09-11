Johan Venegas está atravesando un gran presente con el Cartaginés. En apenas 10 partidos, el delantero logró convertir seis goles y aportó dos asistencias. Siete de estas ocho participaciones directas fueron por la Copa Centroamericana, las cuales le permitieron a los de Cartago avanzar a los cuartos de final.

Además, el equipo comandado por Andrés Carevic está a tres puntos del líder del Apertura 2025 Liberia y con un partido menos. Por eso, el ex Guanacasteca pasa por un gran nivel en lo individual. Ha sido importante para que Cartaginés sea hoy uno de los grandes animadores.

Por este motivo, este miércoles, después de la victoria por 2-0 contra Herediano, a Venegas le consultaron si volvería a formar parte de la Selección de Costa Rica. El goleador tiene en su haber 83 presentaciones con la camiseta tricolor y 11 goles en su cuenta personal.

Johan Venegas está dispuesto a regresar a la Selección de Costa Rica

Sin rodeos, Venegas contestó: “Yo siempre voy a estar dispuesto, es mi país y es la selección de nosotros. Uno siempre quiere que las cosas salgan bien y que la selección nos de muchas alegrías. Uno como tico se esfuerza al máximo y trabaja a más no poder para estar bien. Uno está a una edad avanzada, pero como siempre se ha dicho el fútbol no es de edad“.

Cabe recordar que Johan Venegas no es parte de La Sele desde hace tres años. Su última convocatoria fue en la Copa del Mundo en Qatar 2022. Fue titular en el partido ante Alemania que terminó con derrota por 4-2. Ahora, ante su buen momento futbolístico y con la necesidad que tiene el equipo de Miguel Herrera, no sería descabellada su presencia.

Además, hay que tener en cuenta que la Fedefútbol le impondrá dos condiciones al Piojo Herrera pensando en las próximas convocatorias: una de ellas será la de meter mano en la elección de los futbolistas para las fechas de octubre.