Este sábado, el Club Sport Herediano superó por 3-1 a San Carlos en la penúltima jornada de la Liga Promérica y continúa con vida en la lucha por la clasificación a las semifinales del Apertura 2025.

Antes del inicio del partido en el Carlos Alvarado, se dio uno de los momentos más esperados: el reencuentro entre Jafet Soto y Paté Centeno después de lo que había sido la polémica salida de este último cuando era entrenador del Team.

Ambos estrategas caminaron para saludarse a mitad del recorrido. Jafet Soto dibujó una pequeña sonrisa y estrechó su mano derecha para un apretón de manos. El saludo fue rápido y con mucha frialdad, tampoco cruzaron palabras.

ver también “Se nos fue”: Jafet Soto admite su error en Herediano que terminó beneficiando a Saprissa y Alajuelense

El polémico gesto de Paté Centeno a las espaldas de Jafet Soto

Lo más extraño se dio después, cuando ambos se voltearon para regresar a sus banquillos. De manera inesperada, Paté Centeno simuló limpiarse las manos como si se hubiese ensuciado tras el saludo con Jafet, lo que dejó en claro cómo terminó el vínculo. Luego, el DT sancarleño se llevó las palmas a sus genitales.

Tweet placeholder

Esta mala relación entre ambos se gestó cuando Jafet Soto tomó la decisión de despedir a Paté de Herediano. Si bien es algo que puede suceder, Centeno fue destituido de su cargo con apenas nueve partidos al frente del banquillo rojiamarillo.

Publicidad

Publicidad

Paté estuvo entre julio y agosto de 2024. Debutó ganándole el título de Supercopa al Saprissa. Además, lo venció después en el Apertura. En total, ganó cinco, empató dos y perdió los dos restantes. Ante estos resultados, la decisión de Jafet Soto de despedirlo sorprendió a propios y extraños.