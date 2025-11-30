A Paté Centeno le preguntaron por el atraso salarial en San Carlos y su respuesta no gustará en Costa Rica: “Hay que decirlo”

El San Carlos de Paté Centeno sigue luchando por abandonar los últimos puestos de la clasificación, pero frente a Herediano (3-1) volvió a verse afectado por errores puntuales que se reflejaron en el marcador.

Tras el encuentro, Centeno reconoció que la falta de concentración fue un factor decisivo en el resultado, destacando que esos descuidos terminaron por costarles caro en un partido que necesitaban sacar adelante. Aunque sobre este escenario, también se tocó el problema económico del equipo.

Centeno explicó la compleja situación que atraviesa el equipo luego de dos días de huelga por la falta de pago a los jugadores, un episodio que evidenció las tensiones internas del club.

Además, agradeció el esfuerzo del presidente Luis Carlos Chacón por buscar soluciones y destacó la actitud de los futbolistas durante este periodo difícil. Sin embargo, tras la derrota ante Herediano, Centeno dejó unas declaraciones que no gustarán en Costa Rica.

¿Qué dijo Paté Centeno sobre el atraso salarial en San Carlos?

Paté Centeno abordó la situación salarial que atravesó el equipo, reconociendo que si bien es un tema que puede influir en el rendimiento, no debe convertirse en una justificación para los malos resultados.

El técnico destacó que las dificultades económicas forman parte de la vida del futbolista y que el profesionalismo exige mantenerse enfocado independientemente de si el pago llega o no a tiempo.

Paté Centeno – San Carlos

Aunque admitió que el aspecto financiero afecta porque “es trabajo”, insistió en que el jugador no puede condicionarse por ello y debe responder en la cancha con la misma entrega.

“El que nunca haya pisado una cancha y no haya pasado por esto no es futbolista. Estos momentos forman al jugador. El pago es una cuestión de dinero, y el dinero va y viene, aparece en cualquier momento. Pero no es una excusa,” afirmó Paté Centeno.

Paté Centeno – San Carlos

“Sabemos que se les tiene que pagar y que se les va a pagar, pero si afecta, hay que ser claro, es trabajo, cuando era futbolista nos enseñaron que es así la regla y en cualquier momento vendrá la plata y viene en abundancia, cuando no hay, hay que quedarse callado pero hay que seguir trabajando“, sentenció Centeno.

Malestar por las declaraciones de Paté Centeno

Las palabras de Paté Centeno no tardaron en generar malestar dentro del fútbol costarricense, pues muchos consideran que minimizar el impacto de la situación económica es desconocer una realidad que afecta a cualquier trabajador, incluidos los futbolistas que por algo han tomado decisiones en este asunto.

Recordemos que los Toros del Norte se preparan para dejar atrás la turbulencia extradeportiva y volver a la competencia el próximo domingo a las 3:00 p. m., cuando recibirán en su estadio a la Liga Deportiva Alajuelense.