La Selección de Costa Rica vive días turbulentos en el arranque de la fase final de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Tras empatar 1-1 en su visita a Nicaragua y dejar ir una ventaja de 2-0 para terminar 3-3 contra Haití en el Estadio Nacional, la Tricolor quedó en entredicho y los cuestionamientos sobre Miguel Herrera no se han hecho esperar. En las gradas ya se escucharon gritos de “¡Fuera Piojo!”, reflejo del malestar de la afición.

En medio de la incertidumbre, los rumores sobre una posible salida del técnico mexicano han empezado a tomar fuerza. Y junto con ellos, los nombres de eventuales sustitutos que la gente pide en redes sociales y en conversaciones de pasillo. Uno de los que más resuena es el de Andrés Carevic, actual entrenador del Club Sport Cartaginés.

El argentino, sin embargo, no tardó en referirse al tema y lo hizo después de la victoria de su equipo frente al Herediano. Ante la consulta directa sobre su posible llegada a la Selección Nacional, Carevic respondió con claridad y bajando el tono a la especulación.

¿Qué dijo Andrés Carevic sobre la posibilidad de dirigir a Costa Rica?

“Estoy en Cartaginés y mi responsabilidad es buscar potenciar a los jugadores costarricenses para ayudar al técnico Miguel Herrera”, declaró, dejando en evidencia que, al menos de momento, su foco está puesto en el club brumoso.

Sus palabras también pueden interpretarse como un mensaje de respaldo hacia el actual seleccionador, quien atraviesa un escenario complejo en sus primeras semanas al frente de la Tricolor. En lugar de alimentar el debate sobre un cambio, Carevic optó por remarcar la importancia de apoyar al Piojo en esta etapa crítica.

Por ahora, Costa Rica sigue en medio de la tormenta y a la espera de lo que decida la Federación respecto a la continuidad de Herrera. Mientras tanto, voces como la de Carevic llaman a la calma y a trabajar en conjunto, aunque la presión por enderezar el rumbo rumbo al Mundial 2026 no da tregua.