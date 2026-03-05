Embajador de una marca de carros y socio de Bryan Ruiz: los negocios de Celso Borges por fuera de Alajuelense

Celso Borges no solo es uno de los referentes de Liga Deportiva Alajuelense dentro del campo. A lo largo de los años, el mediocampista también ha desarrollado una faceta empresarial y comercial que lo mantiene activo más allá del fútbol.

El capitán rojinegro, quien además es uno de los futbolistas con más partidos en la historia de la Selección de Costa Rica, ha sabido aprovechar su imagen pública para involucrarse en diferentes proyectos fuera de las canchas.

Embajador de una marca automotriz

Uno de los vínculos comerciales más visibles de Celso Borges es con el sector automotriz. El volante ha sido presentado como embajador de Volvo en Costa Rica, una alianza que la marca destacó por los valores que representa el futbolista dentro y fuera del deporte.

La empresa resaltó que Borges encarna atributos como disciplina, sostenibilidad y liderazgo, características que buscan asociar con su imagen corporativa. Este tipo de acuerdos publicitarios son comunes entre futbolistas de alto perfil, pero en el caso de Borges refuerzan su posicionamiento como una de las figuras más reconocidas del deporte costarricense.

Negocios junto a Bryan Ruiz

Además de sus acuerdos comerciales, el mediocampista también ha participado en proyectos empresariales junto a su amigo y excompañero de selección Bryan Ruiz.

Ambos futbolistas han incursionado en el mundo gastronómico con iniciativas relacionadas con la venta de hamburguesas, un proyecto que nació como una apuesta empresarial entre dos de los referentes históricos del fútbol tico.

Pensando en el futuro

Con 36 años y todavía compitiendo al máximo nivel en Alajuelense, Borges continúa enfocado en el rendimiento deportivo. Sin embargo, su participación en negocios y acuerdos comerciales muestra que también mira hacia el futuro.